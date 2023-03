Falta de mano de obra agraria: “Los que no quieren trabajar están levantando $250 mil por mes”, dijo un productor

ANDRESITO. Durante la mañana de este jueves, Radio Social Club de Apóstoles entrevistó al productor Víctor Chamula, presidente de la Asociación de Ganaderos, para consultarle sobre la problemática por la falta de mano de obra en las chacras.

Enojadísimo por la situación, el productor comentó que la situación se da porque “la gente no se quiere blanquear”, es decir, tener un trabajo registrado.

En ese sentido, explicó que los trabajadores se dividen en tres grupos “todos dependen de las ayudas sociales”, agregó, comentando que reciben asistencia a través de sindicatos, grupos sociales y piqueteros.

“Las personas que no quieren trabajar, hoy está levantando o cobrando por distintos ítems alrededor de 250 mil pesos por mes. No trabaja ni en blanco, ni en negro. No trabajan en ningún lugar del mundo, porque viven cómodos”, dijo sobre el primer grupo.

Además, indicó que existe un segundo grupo de personas que “cobran alrededor de 100 mil pesos en planes sociales moderados. Gente a la que le falta para llegar a fin de mes. Son personas que no se quieren blanquear porque uno de los beneficios que pierden es el del salario familiar, 50% del salario universal, además de algunas regalías más que pierden”.

Finalmente, explicó que un tercer grupo es de la gente que tiene la cultura de trabajo. “No tienen hijos a cargo y cumplen con el trabajo y la asistencia. Esa gente sostiene la joda del resto de la sociedad. Como es poca, entramos en la faltante de mano de obra blanqueada”, manifestó.

Finalmente, el ganadero señaló que el problema tiene los productores a los que el Estado les retiene “sobre balanza los aportes a través de la corresponsabilidad gremial, más de seis meses de sueldo para la parte de cosecha de yerba mate”.

Durísimas críticas al Diputado Julio Peterson

Al ser consultado por la falta de representación del sector en el Gobierno provincial, Chamula recordó al dirigente yerbatero Julio Peterson, que con apenas 17 años fue referente del tractorazo en los años 2001 y 2002, y actualmente ocupa una banca en la Cámara de Diputados en representación de la Renovación.

“Julio (Peterson) era en su época un líder con alta convocatoria de la parte obrera y agropecuaria, lamentablemente, creyó que era Jesucristo y que estábamos arrodillados debajo de él clamando nuestras oraciones, pero cayó del pedestal hace rato”, manifestó Chamula.

Insistiendo sobre el cambio de rol del dirigente yerbatero, el ganadero volvió a arremeter asegurando que “lo único que hizo fue enriquecerse en forma indiscriminada y no hace falta que yo lo diga, es un hombre que aprovechó las circunstancias y al final nos clavó un cuchillo por la espada”.

Y finalmente cerró: “Hoy por hoy Julio no tiene voz ni voto en ningún lugar de la provincia”.