La Sociedad Rural de Misiones judicializará el reclamo por la prohibición del glifosato

Foto ilustrativa de la web

“Esperábamos una respuesta más satisfactoria. Pedíamos que veten el artículo 7 que prohíbe el uso de glifosato”, afirmó, dejando en claro su descontento con la decisión tomada por la Cámara de Representantes de Misiones. Además, expresó a Radio Social Club su sorpresa por la falta de comunicación por parte de las autoridades en relación a este tema.

El presidente de la Sociedad Rural de Misiones también anunció que habrá manifestaciones en diferentes puntos de la provincia como parte de su protesta contra la prohibición del glifosato.

“Es incómodo el tema. No podés pelear con el aparato que tienen ellos, tienen comprados los medios y salen a decir cosas que no tienen sentido. Salen a engañar a la población y es difícil hacerle entender a la gente que, si se usa bien, el glifosato no tiene ningún perjuicio para nadie”, declaró, enfatizando en su posición a favor del uso adecuado de esta sustancia.

El presidente de la Sociedad Rural de Misiones argumentó que el problema no radica en las nuevas herramientas disponibles, sino en la incertidumbre económica que enfrentan los agricultores al verse obligados a utilizar productos cuya disponibilidad puede ser limitada. Además, consideró la prohibición como una medida autoritaria que no tiene fundamentos sólidos.

Pamberger también cuestionó la promoción de un insecticida como herbicida y mencionó el conflicto entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Según él, el Ministerio de Ecología aparece como autorizante en la caja del producto.

“Están usando a los productores como conejillos de India”, afirmó Pamberger, destacando su preocupación por el impacto que la prohibición del glifosato tendrá en la producción agrícola de la región. Según él, el glifosato se utiliza para mantener limpios los campos y mejorar el aprovechamiento del agua de lluvia, evitando la erosión y la contaminación.

Por último, rechazó las acusaciones sobre los posibles efectos perjudiciales del glifosato y afirmó que no podrán detectarlo en las plantas ni en los productos importados. También, advirtió que la prohibición del glifosato será un castigo para los productores misioneros.