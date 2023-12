Andruszyszyn sobre el IMYM: “Lo que le interesa al Estado provincial es la caja, no los productores”

Foto ilustrativa vía MOL

Andruszyszyn señaló que, a su parecer, las acciones del INYM bajo la dirección anterior fueron perjudiciales para los productores y la industria en general. Criticó la prohibición de plantaciones, destacando la creciente demanda mundial de yerba mate y la falta de una estrategia planificada para el sector.

“Las cosas en el instituto se hicieron mal, y es culpa de la gente que lo presidía. Cuando el mundo requiere yerba mate, aquí cuatro personajes prohibieron la plantación. No hay planificación, las cosas se deben regular de otra forma”, afirmó el productor.

La crítica también se centró en la falta de fijación de precios, alegando que el expresidente del INYM, Juan Szychowski, tomaba decisiones sin consultar a los productores. Andruszyszyn sostuvo que la falta de consulta contribuyó a la ausencia de precios regulados y a la ofensa de ciertos sectores por la falta de participación en el proceso.

“El presidente que se fue (actual diputado provincial de la Renovación), fue nefato para los productores. No pensaba las cosas, se sentaban en cuatro paredes y meta firma y decretos sin consultar a nadie”, dijo.

El productor yerbatero abogó por un cambio en las políticas del INYM, abogando por la promoción y venta de más yerba mate, eliminando las limitaciones a las plantaciones y cuestionando la gestión de los fondos recaudados a través de la estampilla.

“Andamos con un INYM acéfalo y sin fondos, y es grave. Deben rendir cuentas sobre los millones de pesos que recaudaron de la estampilla”, enfatizó Andruszyszyn, subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos.

Ante la posibilidad de la creación del Instituto de la Yerba Mate (IMYM) y la subsecretaría de Asuntos Yerbateros, el productor expresó su escepticismo hacia la intervención estatal. “El Estado a todo lo que mete mano no funciona. Queremos que el INYM siga funcionando y el Estado controle, no necesitamos otra cosa. Lo que les interesa es la caja y no los productores”, concluyó.