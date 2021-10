Apuntan a la subejecución presupuestaria del Ministerio de las Mujeres como la causa de la falta de recursos en políticas de género

POSADAS. Desde Mumalá Misiones (Mujeres de la Matria Latinoamericana) salieron a cuestionar el problema de la falta de recursos para desarrollar políticas públicas en la problemática de Género y apuntaron a la subejecución presupuestaria de la cartera que conduce la cuestionada Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades.

La referente local de Mumalá, Carolina Maidana mencionó puntualmente el problema de la subejecución del presupuesto que maneja la ministra Gómez Alcorta. Y resaltó que esto incide en la falta de recursos en Misiones. Un tema que se traduce en falta de atención y protección de víctimas de violencia de género.

“Desde el observatorio Mumalá a nivel nacional, se han registrado alrededor 160 femicidios. De los cuales, 133 han sido de forma directa. Algunas de las provincias con más femicidios han sido Formosa y Chaco. Esto deja en claro todo lo que falta y las herramientas que se deben implementar para erradicar la violencia machista. Y trabajar con la sociedad para que se puedan involucrar”, precisó Maidana, en diálogo con MisionesCuatro.

Terminó el confinamiento pero las denuncias por violencia de género, siguen estando

Consultada por MisionesCuatro, Maidana admitió que el encierro en la pandemia agudizó el flagelo social de la violencia de género. “En el contexto de pandemia hemos recibido muchas consultas. Hemos tratado de asesorar y acompañar a muchas víctimas que estaban encerradas con el victimario. Las denuncias y consultas siguen estando”, remarcó Maidana, añadiendo que también hacen “un seguimiento y acompañamiento” a las personas que no denuncian, “hasta el momento en que rompen el círculo de violencia en la que está inmersa”.

“A nivel nacional, el 63% de las víctimas han sido asesinadas dentro de su propio hogar. Por su pareja o ex pareja”, detalló Maidana.

Ante la consulta de este medio, respecto de si es posible contener a todos los casos de violencia de género, Maidana admitió que “es muy complejo abarcar todo. Todas las herramientas que se están brindando, son desde la difusión. La ejecución no alcanza. Como organización de mujeres venimos acompañando a un montón de víctimas. Hacemos el seguimiento desde lo que se puede. Se trata de articular con las instituciones que están a cargo de la problemática”, comentó la referente de Mumalá.

“Pero muchas veces la respuesta es que las líneas (telefónicas) están saturadas. O que faltan recursos”, advirtió Maidana, que inmediatamente apuntó a la “cuestión nacional” de la subejecución presupuestaria. “Hemos estado reclamando como organización, a nivel nacional, que el Ministerio (de las Mujeres) tiene que enviar el prespuesto (las partidas presupuestarias). Hasta Junio, se habían solamente desarrollado con el 14% de ese presupuesto. Mientras que en comparación con otros ministerios, que ya habían ejecutado el 50%”, comentó Maidana, sobre la subejecución del ministerio que maneja Gómez Alcorta.

La denuncia de la subejecución presupuestaria contra Gómez Alcorta y el pedido de la Emergencia en Género

En realidad, esa cartera cuenta con un presupuesto anual de $ 6.204,8 millones. Pero solo gastó $ 1.537,6 en la primera mitad del año. Es decir, el 24,7 %, según los datos del sitio Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. Lo ejecutado por el Ministerio de las Mujeres es una cifra inferior al promedio general de otras áreas del Gobierno que, a Junio, llevaban ejecutado en políticas de género el 49,7% de sus presupuestos.

Para Maidana, la subejecución del ministerio de las mujeres “también implica a nivel provincial, una problemática bastante grave. Que tiene que ver con que faltan muchas herramientas. Pero sin presupuesto, difícilmente se pueda trabajar”, se quejó la referente de Mumalá.

Al ser consultada sobre si la provincia cuenta con herramientas propias para atacar la problemática y no depender de Nación, Maidana mencionó la línea 137 y el ministerio de Desarrollo Social. “Pero el presupuesto no alcanza y las herramientas no son suficientes. Por eso se pide que se declare la Emergencia Ni Una Menos. Y que haya una perspectiva de género en cada uno de los tratamientos de los casos. No solo a nivel judicial. Sino en la contención y acompañamiento integral que necesita una víctima que atravesó situaciones de violencia de género”, recalcó.

El silencio frente al caso del funcionario K acusado de violador y pedófilo

Estas declaraciones de Maidana contrastan notablemente con el posicionamiento de Mumalá Misiones respecto de la denuncia contra el funcionario de “La Cámpora” Rodolfo Barreto, acusado de violar a una joven dentro del PAMI Posadas, pero excarcelado por el juez de instrucción 1 de Posadas, Marcelo Cardozo, pese a que el sujeto tiene una causa previa por abuso sexual a una menor de edad.

El caso se convirtió en un escándalo nacional porque el “camporista” Barreto estuvo prófugo una semana y fue presuntamente protegido por su jefa Marcela Crechuska, que le otorgó una licencia cuando el denunciado estaba en la clandestinidad. Y cuando se presentó a declarar y quedó detenido, argumentó que la relación sexual había sido consentida.

Pese a que el acusado confirmó que el acto sexual –para él consentido, para ella, forzado- había ocurrido en el lugar y fecha que consta en la denuncia, el juez lo excarceló porque habrían comprobado por pericias telefónicas, que había una relación previa. Y en el contexto de la denuncia, se conoció que Barreto ya tenía una denuncia previa por abusar sexualmente de una menor de edad cuando ambos militaban en La Cámpora, en 2019.

Ya pasaron 6 semanas de la denuncia de la empleada de limpieza de 23 años contra Barreto –radicó la denuncia el 20 de Agosto-, pero Mumalá Misiones no se pronunció al respecto. Ni para solidarizarse con la víctima, ni para defender al acusado, si consideran que la denuncia es falsa. Así pues, no hubo “acompañamiento a la víctima” en el caso del funcionario “camporista” acusado de violación y pedofilia.