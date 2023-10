Aumenta el consumo de sustancias en diferentes zonas de la provincia

POSADAS. La Licenciada en Trabajo Social, Camila Saucedo, contó al móvil de MisionesCuatro el trabajo que vienen llevando adelante en el Centro Asistencial Manantial.

Consultada si se registró un aumento en el consumo de droga en la provincia, señaló: “con la pandemia se incrementó mucho, nosotros estamos teniendo por mes más de 100 nuevos pacientes que hacen la modalidad de ambulatoria y también internación. Se acercan a guardia en el centro asistencial y ahí ya se le habilita un equipo tratante, que siempre es un médico clínico, un trabajador social y un psicólogo. Después hay otros profesionales predispuestos para en base a cada situación”, comentó Saucedo.

En esa línea agregó: “estamos hablando de una situación problemática que es muy compleja y multi-causal. Requiere no solo de una voluntad principal del paciente, también de todo el contexto que acompañe para que eso pueda ser sostenido en el tiempo. Esta es una problemática que atraviesa todos los grupos etarios y todas las clases sociales”.

Respecto al consumo y a los sectores de la provincia donde se registra comentó: “en la zona fronteriza hay mucho crack, mucha pedra. Acá tenemos mucho consumo también de cocaína, de sustancias más legales, que por ahí cuesta más problematizar, como el alcohol, el tabaco”.

En relación al abordaje que hacen con los pacientes explicó: “también tenemos un abordaje integral comunitario, por ejemplo, si algún vecino sabe de alguien que está consumiendo, nos hace llegar la información, nos acercamos hasta el domicilio, le conocemos a la persona, conocemos la situación y vemos qué manera y qué situación está atravesando”.

“La mayoría de las veces son personas que sí aceptan, porque no a veces no son ellos los que piden la ayuda, pero sí a alguien que ve la problemática, que ve que necesita y la recibe. Cuando no tienen voluntad de hacerlo no se puede trabajar mucho, no adhieren a los espacios de terapia”, concluyó la trabajadora social.