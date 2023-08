Buscan preservar 100 hectáreas de selva virgen en Garupá

Durante una entrevista con el programa “Otro Día Más” de Radio Social Club de Apóstoles, Gottschalk habló sobre su misión de proteger este ecosistema único y resaltó la importancia de su preservación.

“Protegemos con alma y vida este espacio de selva original misionera”, afirmó, subrayando la profunda conexión emocional y el compromiso de su familia con la conservación de este rincón natural. El terreno en cuestión fue transmitido de generación en generación, desde su abuelo hasta su padre y finalmente a ellos, preservando su carácter virgen y los árboles autóctonos que lo habitan.

En relación a los desafíos enfrentados en el pasado, Gottschalk compartió su experiencia: “En primer lugar, nos metían intrusos”. El área alberga una rica variedad de especies, incluyendo árboles autóctonos como el angico y el lapacho, así como animales como el mono carayá, una especie protegida y emblemática de la región.

La visión de Gottschalk es que este terreno se convierta en una reserva privada para asegurar su preservación a largo plazo. “Necesitamos el apoyo del Estado que diga que esto no se toca”, afirmó. La extensión de 100 hectáreas tiene un valor significativo en términos de su rol como pulmón verde para la zona.

A pesar de su dedicación, la ex concejal enfrenta desafíos en el proceso de conservación. “Nos presentamos en Ecología, cumplimos con lo necesario. Somos dos dueñas. Debe venir una inspección que no llega y no sabemos con quién hablar”, explicó. Sin embargo, su determinación no menguó y su compromiso de proteger el terreno sigue siendo inquebrantable.

Los desafíos ambientales también fueron una preocupación constante para Gottschalk y su familia. “Tiran basura y queman residuos, y todos los años son un problema los incendios”, lamentó. Estas preocupaciones resaltan la urgencia de medidas concretas para garantizar la preservación y conservación de este valioso ecosistema.