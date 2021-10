Buscan repoblar con orquídeas el monte nativo

Entre los expositores se encuentra Leandro Martínez, un joven Técnico Protesista Dental oriundo de Leandro N. Alem que desde muy temprana edad se interesó por las orquídeas. A tal punto de generar su propio laboratorio donde hoy cuenta con más de 2 millones de plantas con los que pretende comenzar a repoblar de orquídeas el monte nativo de Misiones. “Hoy en día estoy trabajando con casi todas las especies misioneras en su reproducción, pero no para la venta, sino para repoblar los montes y tengo en mi laboratorio alrededor de 260 especies que estoy cultivando y sus híbridos”, manifestó Martínez.

El joven Orquideófilo indicó que está produciendo masivamente orquídeas para repoblar todos los montes misioneros, “hubo muchos incendios forestales y la gente puede observar que ya no se ve a los paisanos vendiendo orquídeas, eso quiere decir que se está perdiendo mucho nuestra flora. Además estoy creando nuevos híbridos mucho más resistentes, económicos y con mayor floración para que sean más durables”.

A pesar de la lluvia, Martínez dijo que se acercan muchas personas al orquidiario no solamente de Misiones, sino que también de otras provincias cercanas. “Nos enorgullece porque, aunque el clima no acompaña, la gente que cultiva orquídeas nos visita y se lleva buenos ejemplares. Yo principalmente en mi stand tengo orquídeas hechas en mi laboratorio, no solo para coleccionistas, sino que, hechas especialmente para cada parte de la Argentina, es decir que les aconsejo cual es la que mejor iría en su localidad para que no se la pierda. A su vez ofrezco fungicidas y todo lo que necesita la planta para seguir avanzando y no se detenga en su crecimiento”.

Entre los consejos que brinda a los visitantes que pretenden comenzar con esta actividad, Martínez explicó que hay que tomar en cuenta que la orquídea es una planta cara por el proceso que lleva desde la germinación hasta la floración que son 7 años, pero es una planta común y corriente como cualquier otra planta, “mucha gente tiene miedo de no regarla o regarla demasiado. El consejo siempre es saber cómo se llama la planta para buscar información, la ubicación, buena iluminación y un buen riego, no tiene otro secreto. Principalmente hay que diferenciar las plantas de climas subtropicales, tropicales o fríos. Con esos detalles uno va manejando la planta. Además para tener una buena floración hay que inducir la planta a un período de estrés que es con frío y con falta de agua, entonces la planta piensa que se muere, brota para florecer y ahí se le empieza a nutrir nuevamente para que llene esos pimpollos de agua y florezcan. Al regarlas durante todo el año en vez de tener flores tienen mucho follaje”.