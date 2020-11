Caso Candela: 2 años y 9 meses desaparecida y el juez no se comunica con el padre de la joven

SAN VICENTE. Sigue sin avances la causa por la desaparición de Candela Correas de Melo, quien este 10 de Agosto cumplió 18 años y está desaparecida desde el 3 de Febrero del 2018. Según confió a MisionesCuatro, Pablo Correas de Melo, el padre de la joven, no hay nuevas pistas en la causa que investiga el juez de instrucción San Vicente, Gerardo Casco. Además, ni el juez ni el fiscal de la causa, ni funcionarios provinciales se comunican para brindarle información sobre lo que están haciendo para encontrar a su hija.

Consultado sobre si avanzó la causa por la desaparición, Correas de Melo explicó: “No avanzó nada y vas a preguntar al juzgado y nunca hay nada. Muy poco la buscan y la policía sólo se mueve si el juez lo ordena. Si no, no hacen nada. En la semana que viene iré a ver si me atienden en el juzgado”, adelantó Pablo, cuya hija permanece desaparecida y no hay pistas firmes sobre su paradero. Además, las pericias telefónicas tampoco estarían avanzando. O la justicia no le informó sobre los resultados de las mismas.

Respecto de si mantiene un contacto con el juez Casco o con el fiscal de la causa, Correas de Melo reveló: “un número me han dado, pero jamás atienden. Desde la pandemia (de coronavirus) jamás me quiso atender (el juez)”, recalcó. “Poco avanzó la búsqueda desde que empezó la pandemia”, dijo el padre de Candela.

Asimismo, las condiciones económicas imposibilitan al hombre, poder acercarse a medios de prensa para hacer visible su búsqueda. “Poco pude viajar y ver a medios. Eso hace todo más lento. No tengo trabajo y se me hace muy difícil movilizarme”, confió Pablo a este medio.

Por otra parte, Correas de Melo llamó la atención sobre el abandono que está experimentando por parte de funcionarios y políticos, que antes de las elecciones de Octubre del 2019, se interesaban por el caso. “Quiero volver a hablar con el Ministro de Gobierno Marcelo Pérez. Ahora que volverán a andas los micros. No tengo movilidad propia y es más difícil”, comentó el hombre, informando que la última reunión que tuvo con el responsable de la seguridad en Misiones, fue en Septiembre del año pasado.

“Desde que terminó la elección, nadie de los políticos que están hoy, asomaron la nariz. Después de Octubre, ni los whatsapp me contestaron. Y (la diputada nacional) Cristina Britez (FDT), quedó en ayudarme. Pero asumió y nunca más. Se borró también”, lanzó Pablo.

Para Pablo, no saber dónde está su hija es desgarrador. “Nada es peor para uno que vivir sin saber si mi hija está bien o está mal. Si está viva o no. Como padre se lo que vivo día a día. Y eso ni jueces ni políticos, lo entenderán. Para ellos (Candela Correas de Melo) es un caso más. Para mí es mi hija que desapareció”, sostuvo el hombre, en contacto telefónico con este medio.