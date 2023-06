Causa por incesto contra empresario posadeño: “Tengo muchísimo miedo, no sé si me pasa algo hoy o mañana a mí, mi hija o mi familia”

POSADAS. A más de seis meses de la denuncia por abuso sexual agravado contra el empresario Fernando Nicolás P. (31), se realizó este lunes la Cámara Gesell, para escuchar a la víctima, su propia hija de 6 años de edad y Gabriela Osicka (29), la mamá de la pequeña, habló este miércoles con el Noticiero Central de MisionesCuatro, asegurando que teme por su vida y que la causa quede en la nada, por el poder económico y las conexiones con el poder que tiene el acusado, que está siendo defendido por la abogada Claudia Leiva, la hermana de la Ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Cristina Leiva.

Además, la joven mamá apuntó sus críticas hacia el accionar del juez de instrucción 1, Marcelo Cardozo, que tardó más de seis meses en realizar la Cámara Gesell y en tomar otras medidas de prueba contra el empresario defendido por una familiar directa de la ministra Leiva.

“Gracias a que se hizo público y el apoyo de todos ustedes (los medios de prensa) el lunes se hizo la Cámara Gesell. Desde hace 6 meses que estamos esperando la Cámara Gesell y desde que hice público esto, casualmente, se hicieron todas las medidas”, comenzó diciendo Osicka a este medio.

Consultada al respecto de las inexplicables demoras en el juzgado de instrucción 1, Osicka no dudó en señalar los nexos del acusado con el poder político misionero. “Tardó por el parentesco político de los abogados del papá de mi hija, que son Leiva y (su esposo) Camargo, que tiene a su hermana que es ministra del STJ. Y mi ex pareja tiene amigos jueces. Siempre me decía que yo nunca iba a poder hacer nada”, confió la mujer.

“Él ya tiene miles de denuncias (en su contra) y en 2017 me rompió un dedo. Pero nunca hubo una medida que tomaran contra él por los contactos que tiene. Yo hacía una denuncia y a los 10 minutos me mandaba un mensaje diciéndome ‘HdP, me hiciste una denuncia’. Cómo se enteraba, no sé. Es increíble la corrupción que hay ahí dentro, por conocidos o amigos. Lo hice público porque no podía esperar más, era mucho boludeo y porque tengo muchísimo miedo”, expresó Osicka, sobre lo que viene padeciendo desde hace años por el comportamiento del empresario y la inacción de la justicia misionera.

Ahondando sobre la descripción del acusado, su ex pareja, Osicka insistió en que “es una persona conocida, dueña de un bowling en Posadas y una empresa de transporte en Garupá. Por lo violento que es, no sé si existo dentro de un mes”, admitió la joven.

Según Osicka, hace unas semanas fue a hablar personalmente con la fiscal Spinatto, quien le dijo “que las medidas salieron, restricción hacia mi hija y hacia mí, pero nada más. Pedí custodia policial pero no tuve apoyo”, dijo.

Bowling Strike, local propiedad del empresario denunciado

En cuanto al derrotero que tuvo que atravesar para lograr que la Justicia escuche a su hija en Cámara Gesell, Osicka detalló: “Cuando hice la denuncia en el juzgado 1, estuve un mes y me mandaban a la comisaría de la mujer de Garupá y no encontraban el expediente”. Según la denunciante, en la comisaría le decían que lo habían enviado al juzgado de instrucción 1 y en el juzgado decían que estaba en la comisaría de Garupá. “Así me tuvieron un mes, sin encontrar mi papel”, precisó.

“Encontraron el expediente y desde ahí el doctor Cardozo no tomó ninguna medida. Ahora está por asumir un cargo importante en Puerto Iguazú y me extraña que no se haga algo con un caso tan importante y serio”, advirtió Osicka, quien añadió que “la causa sigue en el juzgado de Cardozo, en el cual no se hace nada y salió la Cámara Gesell gracias a que hice pública la denuncia”.

Respecto de la declaración de la niña que denunció por abuso a su padre, Osicka mencionó: “Gracias a Dios salió todo perfecto, contó todo el daño que hizo el papá. Estamos a la espera de lo que pase, como hay mucha mano negra ahí dentro”, admitió la joven. “Creería que esta semana va a haber alguna resolución”, acotó.

Imagen ilustrativa La Tinta

En cuanto al estado de la pequeña, Osicka reveló: “Le vi un poquitito más tranquila, igual, la súper contengo. Trato de llevarla al parque para que esté ocupada su cabecita, porque ella tiene 6 años. Es muy duro esto que estamos pasando. Escucharla en la Cámara Gesell me mató. Fue volver a recordar lo que ella me había contado a mí”, expresó la mujer, entre lágrimas.

Asimismo, Osicka reveló que en la Cámara Gesell, estuvieron presentes su abogada, Gisela Subizar, la psicóloga de parte del acusado “que es del juzgado”, Claudia Leiva, Camargo y el secretario, con un total de unas 10 personas. “La doctora Leiva, se oponía a que sea querellante. Decían que ni yo ni mi abogada, podíamos estar. Pero como se hizo público me pusieron como querellante y pude presenciar todo. Es imposible que no encuentren nada. Contó cosas espantosas en la Cámara Gesell que ni a mí me había contado. Se me aflojaron las piernas, se ve que había cosas que ella se estaba guardando”, consideró la mamá.

“Mi miedo es que quede en la nada. Quiero ver qué hacen, qué resultado dan”, apuntó la mujer.

Cámara Gesell – ilustrativa

En el tramo final de la entrevista, Osicka reveló los motivos por los que siente temor por su seguridad, al tiempo que brindó detalles de otras causas que inició contra Fernando Nicolás P., las cuales, nunca prosperaron. “Pasan camiones de él, frente a mi casa, no sé si para intimidarme. Recibí insultos de la mamá y la tía. Están cebados y lo defienden a muerte. Pero me hubiera gustado que estén en la Cámara Gesell para que vean lo que mi hija contó. Ningún niño se merece esto, tiene 6 años y es su propio papá”, afirmó la mujer.

“Él siempre me decía que yo iba a ser una de las (víctimas de) Ni Una Menos y se cagaba de risa. Tengo mi dedo torcido porque él me lo quebró y la justicia no hizo nada. Presenté videos donde él me amenaza con que me iba a mandar a matar. Esas causas quedaron en nada, en el juzgado de familia 1 y el de familia 2”, confió Osicka, y añadió: “Seguramente, ya ni existen los pendrives que presenté”

Según la joven, presentó pruebas de amenazas del empresario, “donde decía que por más que lo denuncie no iba a lograr nada porque yo tengo plata y vos no. Presenté varias cosas, un video y fotos. Pero no se hizo nada, igual con la cuota de alimentos, el juez Roberto Andersson Frank (Familia 2) dice que no encuentra la titularidad de sus empresas para descontar la cuota”, aseveró la joven.

Palacio de Justicia de Misiones

“Pero como es dueño de las empresas, vive viajando. Le dieron la excarcelación (en el Juzgado de Instrucción 1) para que se vaya a Brasil, mientras el caso sigue abierto”, cuestionó Osicka, apuntando a la desigualdad ante la ley que padece en Misiones.

“Lo que realmente me importa es mi hija”, insistió la joven, que también cuestionó al abogado Camargo –el cuñado de la Ministra Leiva-, porque “fue prepotente, pero mi hija le contó lo más bien. A cualquiera que le pregunte, le dirá cómo vivimos. Ella es mi mundo y mi vida. Me extrañó esas reacciones (de Camargo) porque también tiene hijos”, amplió.

“Mi miedo es que todo esto quede en la nada, como los otros casos míos el de 2017 y 2020”, insistió la mujer.

Por último, en cuanto al inminente nombramiento del juez Cardozo como juez federal de Iguazú, Osicka se refirió a las declaraciones del juez ante la Comisión de Acuerdos en el Senado. Ante las senadoras Magdalena Solari Quintana y Anabel Fernández Sagasti, el juez Cardozo dijo: “Se crearon en varios juzgados de Posadas secretarías especializadas en violencia de género y abuso sexual. Toda esa capacitación que tenemos en esos temas vamos a volcarla al juzgado nuevo que se está por habilitar en Puerto Iguazú”, afirmó el magistrado que demoró 6 meses una Cámara Gesell.

“Esas declaraciones de Cardozo ante el Senado, yo siento que son una burla, porque 6 meses esperando la Cámara Gesell y esperando respuestas. Millones de veces fui a su juzgado, y va a asumir por ese cargo importante. No hizo nada, pero cuando lo hice público saltaron todas las medidas, las restricciones, y el martes, el técnico interdisciplinario. Tengo miedo y no quería llegar a esto por la seguridad mía y de mi hija. No sé si me pasa algo hoy o mañana a mí, mi hija o mi familia”, declaró la denunciante.

Por Dottore Colonna