Continúa el conflicto en el Hospital de Wanda con las empleadas precarizadas y sometidas tareas riesgosas

WANDA. El conflicto salarial y laboral con las trabajadoras precarizadas del Hospital de Wanda amenaza con recrudecer, ante la negativa de la empresa JGL, a presentarse en el nosocomio. La firma está denunciada por los salarios de miseria, el incumplimiento de derechos laborales y de las normas más elementales de seguridad en el trabajo. El propietario de JGL, sería Celso Leites, según trascendió.

Al momento, continúa el conflicto en el hospital de Wanda, pese que sí se presentó el alcalde local, quien se mostró dispuesto a mediar y avanzar en una solución.

Este viernes, la CTA Autónoma de Wanda cuya secretaria general es Iris Morinigo, continúa apostada en el hospital con las trabajadoras a la espera de una solución.

Cabe recordar que seis trabajadoras precarizadas llevan adelante una huelga por tiempo indefinido. Según denunciaron, sus salarios están por debajo de los 20.000 pesos mensuales. Además, carecen de ropa y elementos de seguridad, pero están obligadas a utilizar químicos altamente tóxicos para desarrollar sus tareas.

Denuncias contra las autoridades provinciales

“Las trabajadoras no tienen ropa y cobren salarios de indigencia. Vamos a quedarnos en el Hospital de Wanda hasta que nos den una respuesta. Y no vamos a admitir ni un despido. Hay violencia económica e institucional en el que se tienen que garantizar los derechos laborales y salariales de los trabajadores. Se irá agravando el conflicto si no hay respuestas”, señaló Mónica Gurina, de la CTA Autónoma.

“Esta grave situación de precarización y explotación sucede en muchos hospitales de la provincia con la complicidad del ministro de salud Oscar Alarcón y el propio gobernador Oscar Herrera Ahuad, quienes conocen la situación y miran para otro lado”, cuestionaron desde la CTAA.

En tanto, una referente de ATE, en diálogo con www.misionescuatro.com, admitió que la Ministra de Trabajo, Silvana Giménez, es otra de las funcionarias responsables de las gravísimas irregularidades denunciadas públicamente en el Hospital de Wanda.

En todo su mandato, la ministra jamás actuó contra el gobierno provincial en conflictos por la precarización laboral propiciada en diversas áreas del Estado misionero. El del Hospital de Wanda es otro caso más.