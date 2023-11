Debido a las intensas lluvias, piden a los productores reparar los invernaderos

Invernadero. Foto Ministerio del Agro y la Producción

Las lluvias intensas afectan cada vez a más chacras, pero hasta el momento no se confirmaron líneas de crédito para los productores afectados.

Sobre este tema, habló con el móvil de MisionesCuatro Marta Ferreira, la subsecretaria de Agricultura Familiar de la provincia, quien además aseguró los productos de hoja y raíz son los más afectados y pronto comenzarán a escasear.

“Es nuestra primera experiencia después de muchos años de tener tanta lluvia, tantos milímetros juntos y la verdad que son pocos los elementos que tenemos para aminorar el impacto. Si bien hay zonas y zonas, no todas las chacras son iguales, algunas lo pueden trabajar de una mejor manera, otros no tanto, hay dificultades en la producción, no solamente por el exceso de humedad, sino también por la falta de luz solar que afecta mucho el desarrollo de los cultivos”, declaró la funcionaria.

En esa línea señaló que habrá faltante de verduras: “por ahora todavía hay variedad de cultivos que uno está acostumbrado a encontrar en las ferias francas, la lechuga es una de las más afectadas, si bien uno las ve muy lindas en los invernaderos, pero cuando junta la planta, las primeras hojas no están buenas y eso se va a empezar a sentir, faltante de hoja seguro. Después lo que es raíz también hay dificultades, lo que es cúrcuma, jengibre, mandioca”.

Por otra parte, Ferreira confirmó que hasta el momento no se han brindado insumos a los productores afectados y aconsejó reparar los invernaderos: “por lo menos desde Agricultura Familiar no hemos entregado insumos más que acompañamiento técnico, visitas a las chacras, recomendaciones técnicas que le estamos diciendo a algunos agricultores que lo ideal ahora ante la destrucción de techos de invernaderos, como en todas crisis, hacer remiendos, utilizar los plásticos que están rotos, por eso siempre le decimos que todos los plásticos hay que juntar”.

“La recomendación es remendar los invernaderos, porque, además, ahora con este clima con falta de sol, tampoco hay días óptimos como para techar un invernadero no se puede techar en cualquier momento hace falta lindos días, días de sol, eso no está sucediendo y, a la vez, al tener un pronóstico tan extendido de que esto va a continuar hasta marzo, abril del año que viene, es muy difícil que hoy el productor pueda poner un techo nuevo sabiendo que a la semana siguiente puede tener otro fenómeno”.

“Esa es la recomendación que le hacemos, después estamos todo el tiempo en contacto para ver qué otra recomendación técnica podemos hacer, porque son pocos los elementos que tenemos a mano para poder hacer frente al exceso de lluvias”, declaró Ferreira.

Con respecto a la situación en las chacras, comentó: “es mucha el agua que pasa encima las canaletas ya no dan abasto, es demasiada cantidad de agua en poco tiempo”.

“Hemos hecho el relevamiento que fue la primera medida que uno necesita siempre y eso también es una cuestión que le pedimos a los productores, siempre que sucede un fenómeno, pero más importante es pasar sus datos, su geolocalización el RENSPA, que son datos específicos y necesarios, para después hacer el pedido de fondos de la emergencia agropecuaria, que esto lo trabajamos con el Ministerio de Agro y la Producción”, precisó Ferreira.