Debido al paro de colectivos, garantizan servicios de emergencia

OBERÁ. Debido al paro del servicio de Transporte que ya lleva tres días, el Ejecutivo Municipal pondrá un servicio de emergencia a partir de las 12hs del jueves. Asimismo, se informa que se harán las presentaciones correspondientes en el Ministerio de Trabajo para solicitar la conciliación obligatoria.

Lo que ocurre en esta ciudad, según se informó, por parte de los choferes del prestatario actual Grupo Zbikoski se encuentran parados porque la empresa no les abona los sueldos y tampoco cumple con los últimos acuerdos salariales.

Por otra parte, trascendió que, en caso de llamarse a una conciliación obligatoria, los choferes no acatarían porque es un “paro por alimentos” y hasta que no les adeuden lo abonado, no levantarán la medida de fuerza.

Reclamo de los trabajadores en Oberá

Nuevo paro

Cabe recordar que la medida de fuerza inició este martes 8 de agosto y es “por tiempo indeterminado“, e involucra a los servicios de transporte de corta y media distancia. En el caso de la ciudad de Posadas, únicamente la empresa Bencivenga se encuentra prestando servicios con las líneas 16, 14, 28 y 23.

Denuncia penal

Debido a el paro de transporte que ya lleva tres días, desde el SIVARA Misiones, informaron que harán una denuncia penal y civil a la empresa Don Casimiro, por motivo del incumplimiento salarial de la compañía que derivó en un paro de los choferes.