POSADAS. Este martes, una fuerte denuncia contra la empresa de transporte Crucero Del Norte se hizo pública por parte de Marta Leiva, la ex pareja de un empleado de la firma que asegura que no está percibiendo la cuota alimentaria “en tiempo y forma”, un problema que, según ella, padecen varias madres y viene sucediendo antes de la pandemia del novel coronavirus.