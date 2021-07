Desarrollo Social no envió alimentos a comedor y 70 familias se quedaron sin raciones

POSADAS. Según indicó a MisionesCuatro, Rosana Silvero, el jueves pasado el Ministerio de Desarrollo Social no envió los alimentos que debían servirse ese día en el comedor “Todo por los Niños” y 70 familias se quedaron sin comer en el barrio Vecinos Unidos. De acuerdo con la encargada del lugar, “la semana pasada recibimos la comida el martes; pero el jueves no llegó y no nos avisaron”. Unas 120 familias y 200 niños dependen diariamente de este comedor, que sólo recibe alimentos dos días a la semana.

Las decenas de familias afectadas “se quedaron sin su ración de comida porque no avisaron que no venía la comida. Tuve que dar la cara ante la gente, pelear y dar explicaciones. Ellos no vienen a dar explicaciones”, subrayó Silvero, apuntando los dardos contra los funcionarios del ministerio que preside la cuestionada Benilda Dammer.

“Los vecinos, que están acostumbrados a llevar su ollita de comida para los chicos, están indignados porque no dieron explicaciones”, expresó Silvero, aunque aclaró que “es la primera vez que pasa”.

Sin embargo, la asistencia a este comedor es deficiente y discontinua, de acuerdo con Silvero. “Hay días que viene el pan y hay días que no. Nos traen la comida el martes y el jueves, pero hay familias que no tienen trabajo y no tienen de dónde sacar un plato de comida”, enfatizó.

“Hay gente y familias numerosas que dependen del comedor para alimentarse. Creería que es injusto que tengan que esperar a un martes y a un jueves para llevar comida”, planteó Silvero, poniendo de relieve que la necesidad alimentaria es constante en esa zona y barrios aledaños.

Consultada por MisionesCuatro sobre la posibilidad de cocinar en el lugar, Silvero confió: “No me están trayendo nada. Me cerraron las puertas por falta de insumos; me trajeron la olla, pero no la cocina. Ni los alimentos para cocinar”, recalcó. De acuerdo con Silvero, son casi 120 familias y 200 niños, los que dependen del comedor Todo por los Niños. Ello es porque a buscar comida “vienen todo Vecinos Unidos”, y también familias de los barrios “Seis de Septiembre, Las Vertientes y A3-2”, remató la encargada.

Cabe recordar que la Ministra de Desarrollo Social maneja un presupuesto de $2.213.868.000. Ese presupuesto aprobado en la Legislatura, tuvo un incremento del 19,91% respecto del presupuesto 2020. Según dijo Dammer ante la Cámara, la alimentación insume aproximadamente el 70 por ciento de su presupuesto de su cartera.