Duras críticas al gobierno renovador K: “De ‘Hotel Verde’, la provincia no tiene nada, están devastando por todos lados”

POSADAS. El conflicto salarial y laboral en el Ministerio de Ecología que preside el cuestionado Víctor Kreimer está profundizándose con la unificación de todos los sectores y gremios en el reclamo para que mejoren los salarios “que están muy por debajo de la Canasta Básica” y se garanticen recursos, insumos y herramientas para que los trabajadores puedan labrar actas y cumplir con su rol de protección de la selva misionera y la biodiversidad.

En ese marco, Alejandro Bonifato, delegado de UPCN de los trabajadores del ministerio de Ecología, dialogó con el Móvil de MisionesCuatro este viernes y reclamó que el Ministerio de Trabajo que preside la cuestionada Silvana Giménez, “libere a las partes” tras la declaración de Conciliación Obligatoria, porque “están vencidos los plazos” y la medida sólo busca “dilatar” la resolución del conflicto, impidiendo medidas de fuerza de los trabajadores nucleados en ATE y UPCN.

Bonifato lanzó durísimas críticas contra la gestión de Kreimer y contra el “autoproclamado” “subsecretario” Miguel Acuña, a quien acusó de no contar con una designación formal y pasar por encima de la autoridad de los trabajadores que están en campo, y de otros funcionarios del ministerio.

“Ya vencieron todos los plazos legales y tienen la obligación de liberar a las partes como para poder seguir con las medidas”

“El conflicto es desgastante, venimos con mesas de diálogo desde principios de año, desde que asumió Kreimer”, contó Bonifato a este medio. Y agregó: “Nos sentamos hablar con él y con (el ministro de) Hacienda (Adolfo Safrán) haciendo un montón de planteos salariales”.

En esta línea, Bonifato recordó que “hoy es la cuarta audiencia que tenemos (en Conciliación Obligatoria) Están vencidos todos los plazos y pedimos que liberen a las partes. Porque lo único que están haciendo es dilatar, como estamos acostumbrados. Ya vencieron todos los plazos legales y tienen la obligación de liberar a las partes como para poder seguir con las medidas de acción que defina la asamblea”, recalcó el delegado.

“El reclamo principal es el tema salarial”, subrayó el delegado de UPCN, insistiendo en que los trabajadores de Ecología, “estamos muy por debajo de lo que es una canasta básica”.

De acuerdo con Bonifato, los trabajadores están cansados de escuchar mentiras por parte de los funcionarios renovadores K, para defender la postura de no otorgar aumentos salariales. Muchas “veces nos sentamos a dialogar con Safrán, que todos sabemos es el superministro que toma todas las decisiones sobre la economía, y estamos cansados del mismo verso de que la provincia no tiene plata. Vemos los desmanes que hacen con la plata”, acusó.

“El ministro y su comitiva ocupan las mejores camionetas para ir a la casa y volver, pero nosotros no tenemos combustible”

“Después de tanto tiempo, estamos trabajando en conjunto con UPCN y ATE porque esto no da para más. Ellos (los funcionarios renovadores K) siguen vendiendo que Misiones es el gran Hotel Verde, y más allá de nuestro reclamo, el Ministerio de Ecología se cae a pedazos”, advirtió Bonifato.

Al respecto, prosiguió con sus denuncias: “no tenemos insumos, no hay actas, pero cómo las vamos a hacer si no tenemos vehículos. Ellos –el ministro y su comitiva- ocupan las mejores camionetas para ir a la casa y volver. Pero nosotros no tenemos combustible”, fustigó.

“No tenemos medios para laburar y nos exigen trabajo. La gente del interior tiene que hacer inspecciones al medio del monte con su propio vehículo, con su combustible y plata de su bolsillo”, puntualizó Bonifato, quien además cuestionó al exconcejal de Posadas, Miguel Acuña, por autoproclamarse subsecretario y pasar por encima de la autoridad de los inspectores forestales, cuando no tiene ningún decreto de designación que lo avale.

“Reciben muchísimos fondos y es para todos estos viajes al exterior”

“Tengo actas firmadas de un personaje, que está desde que asumió Kreimer, un tal Acuña, que se denomina como subsecretario y no tiene un decreto firmado. Pasan por arriba de la autoridad. Se manejan con tanta impunidad que estamos cansados de todas estas cosas”, cuestionó Bonifato, quien también hizo referencia al escándalo en Mártires.

“Viven viajando a Buenos Aires, a la subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación, reciben muchísimos fondos. Y es para todos estos viajes”, bramó Bonifato en referencia a un reciente viaje de funcionarios del área a Egipto. “Pero después pasan por encima de las leyes y hacen lo que se les canta”, soltó.

“De ‘ambiental’ y de ‘Hotel Verde’, no tiene nada la provincia. Están devastando por todos lados y no podemos cubrir nada de lo que tenemos que hacer”, concluyó el delegado.