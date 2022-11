Durísima denuncia por hostigamiento laboral contra directiva de la Normal Mixta

POSADAS. La vicejefa de preceptores de la Escuela Normal Mixta, Ana Groiselle aseguró que desde hace 5 meses vive un calvario en su lugar de trabajo, desde que asumió el cargo, por un hostigamiento constante por parte de la vicedirectora del establecimiento, Carola Sotomayor. Aunque las denuncias no se circunscriben a esta autoridad, sino que también implican al rector Jorge Barchuk y a un funcionario del Consejo General de Educación, responsable de supervisar el trabajo de directores y rectores.

“Hace 5 meses en la escuela sufro persecución de la vicedirectora (Sotomayor), que es la esposa del señor Barchuk, que es el rector de la escuela en los tres niveles”, contó Groseille al Móvil de MisionesCuatro este lunes. “Ocupaba un espacio y me sacó, me tiró a un costado. No me dan las llaves, no me dan el libro con el informe del día, con lo que tengo que hacer. Me esconden la carpeta. La vicedirectora arenga a los compañeros para que no me den las documentaciones que tengo que encontrar aquí, los calificadores, libretas”, detalló la vicejefa de preceptores de la Normal Mixta. Y aclaró: “Mi trabajo es el control de todo, de preceptores, de alumnos, pero la vicedirectora no me saluda, no me habla, no me da indicaciones, ni me mira”.

“El último día (de la semana) me ordena por escrito, sin firma ni sello. Esto me está causando muchos daños a mi salud”, prosiguió Groseille. Y en un tramo saliente de la entrevista, acusó a la vicedirectora de discriminar a su hija de 10 años de edad. “Va al quinto grado, tenían una caminata y la vicedirectora no dejó que ella camine siendo de la primaria”, acusó la preceptora.

Según Groseille el hostigamiento estaría vinculado a manejos poco turbios en las designaciones en cargos docentes en la Escuela Normal Mixta. “Es por tener título, creería que hay mucha gente acomodada en la escuela. Muchos cargos políticos, mucha gente acomodada, que llegan desde el CGE por orden de no sé quién. No hay un control ni supervisión”, lanzó la docente, añadiendo que informó al supervisor regional Emilio Kakubur “para que vea esta situación”.

“Hay una carpeta completa con denuncias en el CGE, pero hasta el momento nadie me llamó ni me dijo nada. Kakubur no me responde”, añadió Groseille, apuntando a una posible connivencia entre el supervisor y los directivos de la Normal Mixta.

En esta línea, Groseille insistió en que hace 5 meses sufre el hostigamiento de la vicedirectora, pero “con el rector hace años” que mantiene conflictos. “Tengo denuncias desde 2016. Me ha tirado libretas, me tiraron el concepto en el CGE, con 20 cursos hechos mi puntaje nunca subía, hasta que fui a controlar”, denunció.

“Voy con ganas de trabajar no me dan lugar, necesito que intervenga alguien”, concluyó la docente.