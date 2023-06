Duro comunicado de Coninagro por la sanción de la ley de bioinsumos en Misiones

La Cámara de Diputados de Misiones convirtió en Ley el proyecto que establece un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y utilización de productos biológicos naturales, conocidos como bioinsumos. Estos productos sustituirían el Glifosato en las producciones misioneras.

Esta ley fue aprobada por el voto positivo de la mayoría de los legisladores, excepto Germán Kiczka, el único diputado, perteneciente al bloque Activar, que se manifestó en contra.

En el artículo número 7 de la ley se prohíbe la utilización del glifosato en todo el territorio misionero en el término de dos años, es decir que la agroindustria provincial tendrá plazo hasta el 2025 para dejar de utilizar esta sustancia.

Tras la aprobación, hubo voces a favor y en contra. En el caso de las entidades rurales: Coninagro, Confederaciones Rurales Argentina, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, manifestaron mediante un comunicado que no fueron consultados y tampoco les permitieron participar en la Comisión para discutir el tema.

En ese contexto, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, se consultó sobre el tema con Manfredo Seifert, el productor agropecuario, nucleado en Coninagro, quien al respecto declaró: “nadie objeta esta ley, me parece extraordinario la visión que tiene, pero hay muy mala leche para los misioneros, con el artículo 7, que prohíbe el glifosato. Es muy mala leche y esconde que le afecta a todo el agro misionero”, expresó Seifert.

Con respecto al glifosato expresó: “durante 50 años fue la herramienta tecnológica que le dio sustento económico y productivo a nuestros productores. No nos olvidemos que estamos en un clima subtropical húmedo con altas temperaturas y una diversidad de semillas que van propagándose permanentemente en todos los lotes”.

“Si nosotros no podemos controlar las malezas, vamos a tener que recurrir a técnicas que usamos en el pasado, a la rastra, a la asada, al machete. Entonces, esto es lo que nosotros cuestionamos, aparte en la gestión misma de esta norma, también hay muchas cosas que nosotros cuestionamos porque no fuimos invitados, no nos permitieron, como dice el comunicado, de dar nuestra opinión, jamás se discutió el tema”, declaró Seifert.

Asimismo, agregó: “nos cansaron de mentir porque nos decían que tienen el sustituto para reemplazar al glifosato. Nuestra pretensión fue que ese articulado diga que, una vez que se encuentra un sustituto al glifosato y que le resuelva a los productores, sea prohibido, o sea, buscar algo intermedio”.

“Nosotros estamos dispuestos a negociar esto, o sea, hay que ser un poco flexible, no tan autoritario, como dice el comunicado, en imponer las cosas. Por lo menos nosotros lo vemos de esa manera”, precisó Seifert.

Respecto a los bioinsumos que hay actualmente, mencionó tres: “el estado provincial lo está entregando, que es un biofertilizante que nos parece extraordinario, un bioinfecticida nos parece extraordinario que está registrado como corresponde y sabemos cuál es la composición química y cómo fue concebido. Pero lo que no sabemos, el tema bioherbicida, que eso genera mucha confusión, estoy hablando con justificación de prueba, porque yo lo he probado con mi chacra”.

“Albidiofertilizante, albidioinsecticia, tiene resultados, perfecto, pero el herbicida es una mentira absoluta desde el punto de vista técnico, deja muchísimo que desear, en todo sentido, por ejemplo, la dosis que tiene que usar. Aparte, que desconocemos cuál es la composición química, porque en el envase no dice nada, eso estaba repartiendo la provincia”, explicó el productor.

Y añadió: “este bioherbicida es una mentira que existe en el mercado y que lo han desarrollado. Eso es lo que nosotros nos preocupa, porque solo tenemos que tener en cuenta que el 90% de nuestros productores son pequeños productores y la mayoría de ellos, vamos a decir, en su chacra hacen ellos mismos su trabajo. Se calzan la mochila alrededor del hombro y hacen el control gracias a esta tecnología que fue y es el glifosato en el mundo entero. 50 años se viene usando el glifosato y eso le permite manejar al productor, al pequeño productor toda su chacra”

“Nosotros hemos pedido de poder discutir, de charlar, de dar nuestro punto de vista, darle un marco científico a esto. Fuimos negados, nunca nos permitieron”, expresó Seifert.