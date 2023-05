El Centro de Cómputos defendió sus datos, desmintió los números del Correo Argentino y evitó explicaciones por el “apagón informativo”

POSADAS. Luego de que MisionesCuatro informara sobre la incongruencia en los números de mesas electorales y de electores habilitados de las pasadas elecciones del 7 de Mayo, informados por el Correo Argentino y por el Centro de Cómputos de la provincia, desde el organismo provincial salieron a dar las explicaciones del caso y desmentir los datos divulgados por el organismo nacional. El descargo, escrito en singular, no está firmado por el responsable del Centro de Cómputos, que, vale recordar, quedó en el centro de los cuestionamientos de candidatos y militantes de la oposición en Misiones, por no difundir cómo avanzaba el escrutinio este domingo sino hasta 3 horas después del horario estipulado (21 hs.) para la divulgación de los primeros datos.

“Primero el correo totaliza 2943 como total de mesas, eso es correcto, pero existen mesas llamadas “extranjeras” que no votan categorías provinciales, y son las 96 que ‘faltan’, por ende, solo mostramos 2847 en nuestra pantalla de resultados provinciales, que son las que corresponden con la información de la provincia”, sostienen desde el Centro de Cómputos en una publicación en la red social Instagram.

“Segundo, el porcentaje de participación se calcula en base a los electores habilitados de las 2821 mesas que fueron escrutadas y que son mostradas en la pantalla, suman un total de 968.912 electores habilitados, de esas 2.821 mesas escrutadas votaron 689.576, entonces haciendo un cálculo sencillo, el 71% de 968.912 da un total de 689.576 votos”, argumenta el responsable desde el organismo, que escribe a título personal pero no se identifica en la publicación.

Vale aclarar que en la página del Centro de Cómputos no aparece en ningún momento el dato de los 968.912 electores habilitados, del que surge el 71,17% de participación electoral en los comicios del domingo. Informan los electores habilitados -977.667- y no los electores habilitados de las mesas escrutadas. De allí que en base a los datos que el Centro de Cómputos informó a la población, las cuentas no coincidan.

Por otra parte, con el descargo queda en claro que el Centro de Cómputos defiende sus números –el famoso 71% de participación- y desmiente los datos del Correo Argentino, que habla de un 68,22% de participación en las elecciones a Gobernador y un 67,90% en la categoría a Diputados. Sin embargo, el responsable del Centro de Cómputos ni siquiera menciona –para desmentirlo- el porcentaje de participación que informó el Correo Argentino sobre los pasados comicios.

Con las aclaraciones que el responsable del Centro de Cómputos –que no se identifica en la publicación-, sería pertinente que también brinde las explicaciones, mucho más urgentes, respecto del bochornoso proceso de información al electorado misionero el día de las elecciones.

Para empezar, la página dispuesta para difundir la información del recuento provisorio https://www.eleccionesprovinciales2023.misiones.gov.ar nunca funcionó. Y de hecho, sigue caída.

A las 22.35 hs. del domingo (es decir, una hora y media después del horario previsto para comenzar a difundir los datos del escrutinio provisorio), el Jefe de Campaña de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Arrechea, y el diputado nacional Alfredo Schiavoni, salieron públicamente a solicitar que el Centro de Cómputos cumpla con su función y empiece a informar sobre el recuento de votos.

“Son las 10 y 35 de la noche y lo del Centro de Cómputos es lamentable. No hay información, no tenemos datos oficiales. Salió una información a las 9 y pico, pusieron una placa y se cayó el sistema”, denunció este domingo De Arrechea, en tono crítico al funcionamiento del centro que este martes salió a desmentir un artículo periodístico, pero no a dar explicaciones sobre la no difusión de datos del escrutinio.

Luego, en una nota con MisionesCuatro, De Arrechea pidió que el titular del Centro de Cómputos asuma las responsabilidades por el “apagón informativo” de más de dos horas del domingo último.

Alrededor de las 23.40 hs., el Centro de Cómputos habilitó otra página web para informar los resultados provisorios de las elecciones del 7 de mayo.

A través del portal http://www.elecciones2023.misiones.gov.ar comenzaron a difundir datos del recuento, y la página experimentó problemas hasta entrada la madrugada del lunes. Ahora, esta página también está caída. Claro, para entonces, la cúpula de la Renovación ya había festejado -con conferencia de prensa incluida- la victoria electoral con los datos que el Centro de Cómputos informó a las 21.15, con apenas el 15% de las mesas escrutadas.

Por Dottore Colonna