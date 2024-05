“El Estado cree que tiene la razón, se cierra y no ayuda”

“Siempre acompaño en cada manifestación”, comentó el capellán. “Es necesario acompañar a quien está sufriendo, desprotegido y sin herramientas más que salir a la calle”. Szyszkowski estuvo presente en varias protestas, incluyendo las realizadas frente a la Jefatura y ahora frente al Comando Radioeléctrico.

El capellán criticó la actitud del gobierno provincial, señalando que la falta de diálogo está exacerbando la situación. “Creo que cuando el diálogo falla, hay que buscar más diálogo. Cuando el diálogo se cierra, la cosa revienta por otro lado. Si no se hubiera cerrado, la cosa sería simple”, declaró.

Szyszkowski relató situaciones difíciles que enfrentan muchas familias. “Hay realidades y cada persona es un mundo. Algunos sacan cuatro o cinco préstamos y la cadena se hace imposible de cubrir. Hay retirados que cuentan que sus hijos volvieron a vivir tres o cuatro familias en una casa, sin posibilidad. No alcanza”, expresó.

Además, el capellán señaló que la postura del gobierno solo genera más conflictos y desánimo entre los trabajadores. “Quizás el Estado cree que tiene la razón y se cierra y no ayuda. En lugar de acercar las partes, genera rispideces y mal ánimo. La gente no tiene nada que perder. Acá no se perdió respeto, pero la gente no tiene miedo”, concluyó.