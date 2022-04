El de Cambio Climático es un ministerio “destinado a colocar gente sin una función específica”

POSADAS. Con la abrupta salida de Patricio Lombardi de la novedosa Secretaría de Cambio Climático (con rango ministerial) –única en el país-, el gobierno provincial informó la incorporación en el cargo del músico local Gervasio Malagrida, quien en 2016 fuera el vocero y organizador del reclamo de autoconvocados contra los fuertes tarifazos de EMSA (ahora Energía de Misiones).

La designación dejó todo tipo de opiniones a favor y en contra sobretodo en redes sociales, pero qué piensan los ambientalistas. Canal 8 dialogó con Eduardo Luján, un referente del sector, miembro de la Mesa Provincial por el No a las Represas y del Frente Provincial Socioambiental.

“Es un nombramiento que no se esperaba. Creíamos que cuando renunciara (Patricio) Lombardi a ese Ministerio, íbamos a tener un ahorro eliminándolo directamente”, manifestó de forma contundente.

El principal factor que llama la atención de los ambientalistas es que en la provincia coexistan un Ministerio de Ecología y uno de Ministerio de Cambio Climático, y según Luján, “en manos de personas no experimentadas”. Cabe recordar que en Ecología, fue nombrado el ex diputado provincial y ex Ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer

En referencia a Malagrida, el ambientalista opinó que “es un músico excelente, una persona apreciada por la sociedad, pero en ese cargo necesitamos gente formada y capacitada, y las hay en la provincia”.

Para Luján, el Gobierno debe trabajar en diversas problemáticas ambientales que afectan a la provincia como el riesgo de incendios y las sequías. Además, piden explicaciones sobre el manejo del agua del Acuífero Guaraní actualmente “en manos de una empresa del Estado que jamás da explicaciones de que está haciendo, si tiene rentabilidad y en que está invirtiendo”, denunció.

En ese sentido, agregó: “La última reunión que tuvimos con el Gobernador (Oscar Herrara Ahuad), con mucho desanimo nos explicaba que no tiene recursos para comprar un avión hidrante”.

Consultado sobre la gestión de Lombardi, Luján opinó que “este Ministerio –por el de Cambio Climático- está destinado a colocar gente sin una función específica”.

Según manifestó, hubo pedidos de informes con “respuestas escuetas”. “Son años de trabajos inservibles, no aportaba nada solo gastaba plata en investigaciones sin resultados positivos”, lanzó.

Finalmente, Eduardo Luján expresó preocupación por la falta de acción del Gobierno provincial para frenar el apeo ilegal de la selva, la promoción del monocultivo de pinos, y falta de controles para eliminar el uso de agrotóxicos.

Respuestas que ahora –quizás– las brinde el flamante ministro Gervasio Malagrida.