POSADAS. Luego de firmar un acuerdo salarial con el presidente del Consejo General de Educación, Alberto “Colita” Galarza, este miércoles, en el mismo día en que la policía de la provincia desalojó violentamente y lesionó a docentes en las rutas en Alem y Santo Pipó, desde el Movimiento Pedagógico de Liberación salieron a defender su postura frente a las múltiples críticas que recibieron de buena parte de la docencia. Y en el contexto del endurecimiento de las medidas de fuerza lanzadas por el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, espacio que integraba el MPL hasta la jornada de este 13 de Abril.

El comunicado completo del MPL

“Luego de 36 días de acampe, soportando las peores inclemencias del tiempo, y luego de que todas las organizaciones estaban en tregua, fuimos capaces de sostenernos y hoy hemos logrado aportar a la lucha de los trabajadores estos logros.

Las condiciones han sido muy adversas y nadie podrá señalar negativamente nuestra posición como pretenden algunos, que hasta ayer dormían plácidamente en su casa, mientras nosotros manteníamos la mecha de la lucha encendida. Es inaceptable buscar empañar este aporte, acusándonos de miserables y oportunistas. Entendemos sus enojos, pero la bronca no se debe descargar sobre los trabajadores que estamos en el MPL, sino deben hacer el esfuerzo en traducirlo en un programa de solidaridad y lucha, que puede reflejar nuestras diferencias, pero que ayude a derrotar las políticas represivas y de hambre que ejecuta el patrón. No así los compañeros que mostraron no solamente sacrificio, sino voluntad de lucha.

No vamos a alimentar falsos debates, qué solo profundizarán las debilidades de la cual se aprovechará seguro el patrón.

Hoy a la mañana luego de más de un mes, el patrón se dignó a visitarnos, para lo cual nunca negociamos nuestra huelga y lo recibimos en el acampe. No aceptamos ningún condicionamiento para dialogar y sentimos orgullo de ello.

Hacemos público nuestro repudio a la violencia desatada contra los trabajadores en el día de la fecha y jamás el MPL se equivocará de enemigo. El gobierno no apagará la sed de justicia con violencia.

Hemos logrado:

*Que el gobierno reconozca nuestra justa demanda de una Ley de Grilla Salarial.

*Un aporte para el mejoramiento de nuestro salario, elevando el básico del cargo testigo maestra de grado al mes de mayo a $21.920,77 y un piso de garantía salarial de $59.520 para el de cero años de antigüedad; de 1 a 5 años $60.760; de 6 a 10 años $62.000 y para los de más de 10 años de antigüedad $63.240. Además de no incluir en ese piso el adicional pasaje, que será percibido por fuera del piso de garantía.

*Elevar para mayo el adicional 923 a 15%.

*Establecer una nueva reunión el día miércoles 20 de abril donde se discutirá el aumento del adicional 775 al 10%.

*Para el mes de junio 2022 el adicional por zona, se cobrará por fuera de garantía salarial.

*Se solicita elevar la cápita de los comedores escolares de forma urgente.

*Revisión de la jornada laboral de las cocineras.

*La patronal accede a discutir todos los temas del petitorio presentado oportunamente, que incluye: ADI, personal de servicio, jornada extendida, jornada completa, las elecciones de Junta y Consejo general de educación y consejos departamentales y jubilación.

*Las partes acuerdan dejar abierta la discusión salarial semestral.

*Este acuerdo es hasta el mes de mayo.

*La patronal no impulsará sanciones algunas a los trabajadores del MPL que participaron de las protestas.

Este compromiso alcanzado hoy es fruto de las fuerzas que hemos podido construir. Alentamos a todos a seguir en esta lucha”, finaliza el comunicado.