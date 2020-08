El Obispado de Iguazú salió a respaldar al cura acusado de pedofilia

IGUAZÚ. A través de un comunicado de prensa difundido a través de las redes sociales, el Obispado de Iguazú salió a respaldar al sacerdote Raúl Sidders, denunciado por abuso sexual y pedofilia por una mujer de 27 años, que tenía 11 cuando, según su relato, comenzaron los abusos por parte del cura.

El Obispado reafirmó este viernes, el contenido del comunicado del Colegio San Vicente de Paul del arzobispado de La Plata, donde, según la denuncia, Sidders cometió los abusos sexuales de carácter pedófilo. El 7 de Agosto pasado, el arzobispado platense argumentó que en la denuncia “se mezclaron narraciones referidas a distintas personas y a diversos momentos históricos y que las diferencias que se pueden tener con respecto al estilo, modo de pensar o de expresarse de un sacerdote, no justifican acusarlo injustamente de cualquier acción”.

Con esto, dejaron en claro que el Obispado de Iguazú, no abrirá, al menos por el momento, una investigación eclesiástica tras las gravísimas denuncias contra el sacerdote que presta servicios en la ciudad de las Cataratas, desde julio. Pero aclaran que “tiene encomendadas labores pastorales con adultos”.

“No hay ningún antecedente de acusaciones que comprometieran el comportamiento sacerdotal del padre Raúl (Sidders) en los 32 años que lleva el sacerdote, más allá de las diferencias con respecto a su modo de expresarse. El obispado de Iguazú –de acuerdo a la información que posee- considera que se trata de noticias falsas (fake news) difundidas con la intención de armar un expediente judicial. Por eso recuerda a la opinión pública el principio universal de inocencia, que establece que nadie puede ser condenado sin juicio previao y que la inocencia debe presumirse mientras la justicia no demuestre lo contrario en una sentencia firme”, detallaron desde el Obispado en el comunicado difundido en las últimas horas.

El testimonio de la víctima

Según “Rocío”, una ex alumna del San Vicente de Paul y la primera denunciante contra Sidders, “a partir de los 11 años empezó a acosarme. En invierno, adelante de todos, me hacía poner mis manos en los bolsillos de su sotana porque decía que yo tenía las manos frías, y me hacía sentir su erección (…) Nos hacía confesarnos a solas en la capilla. Ahí me empezó a preguntar si había visto alguna vez a mis papás tener relaciones sexuales, si había visto a mi papá desnudo, si sabía lo que era un pene”.

“A los 12, cuando yo estaba en sexto grado, empeoró. Me preguntaba si sabía masturbarme y como le decía que no, me explicó con sus dedos, sin tocarme, cómo tenía que hacer. Después me dijo que si no quería masturbarme tenía que saber complacer al hombre al menos a través con una felación. Le pregunté qué significaba eso, no sabía. ‘Chupar una pi..’, me dijo. Me explicó con su lengua y su mano cómo hacer una felación. Eso no me lo pude olvidar nunca más (…) Me volvió a preguntar si me había masturbado y le dije que no, entonces me propuso enseñarme a mí y a un alumno a tener relaciones sexuales, que nos iba a indicar todo mientras lo hacíamos. Me largué a llorar y le pedí que por favor no lo hiciera”, agregó la víctima según consta en la denuncia publicada en el sitio OestePlatense.