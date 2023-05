El reclamo docente llegó al Consejo de Educación

POSADAS. Docentes autoconvocados se hicieron presentes en el edificio del Consejo General de Educación (CGE) para hacer oír sus reclamos. Para esta semana, está previsto un paro de 48 horas y se prevé otras 48 horas de paro la semana próxima.

El móvil de MisionesCuatro se hizo presente en el lugar y habló con Carlos Lezcano, quien señaló que este reclamo es “en el marco del plan de lucha que estamos llevando a cabo por cuestiones salariales, una política de ajuste. Hemos encontrado en el recibo salvajes descuentos y, en ese marco, en la continuidad del plan de lucha, hemos establecido una marcha al Consejo General de Educación para dar respuesta a algo que el Consejo publicó en su página ante reclamos de docentes vía online, les han dado como respuestas que el reclamo es de manera individual”, declaró el docente.

“Entonces, en ese marco, nosotros venimos a entregar las notas de reclamo por los inconstitucionales descuentos y nos encontramos adentro con un cordón policial. Vamos a resistir en lo que hemos vivido el fin de semana pasado en la ciudad de Iguazú, donde el poder político ha decidido volver a viejas prácticas, donde el comando estaba a cargo de civiles a través de paramilitares, coordinados y fomentados por el Intendente Filippa”, agregó.

“Quizás somos 40 los que estamos en la ruta, pero con honestidad”

Por otra parte, se refirió a las declaraciones del ministro Adolfo Safrán, quien manifestó que “40 docentes en Iguazú no representan a los 30.000 docentes que tiene la provincia”.

“En lugar de buscar los canales de diálogo para resolver y redistribuir los recursos, los miles de millones de pesos que recibe la provincia, lo único que hace es ningunear a los trabajadores”, expresó Lezcano.

“Él sabe bien porque tiene los datos, están a la clara por los descuentos que no somos 40, es un grupo muchísimo más importante y hasta diría mayoritario, donde venimos con jornadas de paro, donde el acatamiento supera altamente el 80 y el 90% de algunos lados, que quizás no se traduce en movilización. Pero eso no justifica, así fuéramos 10 trabajadores que no estemos expresando de manera pacífica en la ruta de que ellos den del poder a personas civiles paramilitares para que actúen con total impunidad”.

“Así que le digo al señor ministro Safrán que vuelva a recalcular los números, los recursos existen. Quizás somos 40 los que estamos en la ruta, pero con la honestidad y la transparencia y la tranquilidad en nuestra conciencia”, manifestó.

Por último, con respecto al paro y las próximas medidas a seguir señaló: “estamos en el marco de un paro de 48 horas, tenemos previsto otras 48 horas para la próxima semana y siempre a través de la Asamblea Permanente vamos decidiendo los pasos a seguir”.