En Misiones, habría unos 300 mil trabajadores en la Administración Pública Central

En respuesta a un informe nacional que destaca el aumento del empleo público a pesar de la prohibición, López presentó su perspectiva y opiniones sobre la realidad de la provincia.

“No es la mirada que tenemos”, afirmó López en relación al informe. Mencionó que, en el ámbito nacional, hay áreas como Migraciones que están sobrecargadas de trabajo y no están incorporando personal nuevo. La dirigente sindical argumentó que si el informe fuera serio, revelaría una distribución desigual del ingreso y la falta de personal en ciertos sectores como Senasa y Migraciones.

López también señaló la precariedad laboral que enfrentan muchos trabajadores del sector público. “Nuestros compañeros no tienen estabilidad necesaria. A todos les rige el famoso artículo 9 y algunos se jubilan con eso que significa inestabilidad”, declaró. Hizo hincapié en que los sueldos no superan la inflación y que, aunque algunos trabajadores pueden superar la canasta básica, la mayoría no lo logra.

En referencia a la administración provincial, López indicó que hay varios tipos de precarización laboral, incluyendo monotributistas, becados y contratados por ONG. Sin embargo, resaltó que en parques temáticos como el Moconá, la Cruz de Santa Ana y Salto Encantado, la situación parece ser diferente, ya que no hay trabajadores precarizados según el listado que presentarán.

En cuanto a la cantidad de trabajadores en la administración pública central de Misiones, López estimó en diálogo con Radio Social Club que podría haber más de 300 mil empleados, considerando a docentes y policías.