“Es desesperante no tener un lugar para tus hijos”, dijo desalojada

GARUPÁ. Luego de varios días de haber sido desalojada en el Bº Gottschalk, Daiana Bobadilla, su pareja y sus 6 hijos siguen sin respuestas del gobierno municipal encabezado por el alcalde renovador, Luis Ripoll. Continúan viviendo en una precaria y diminuta construcción, prestada por vecinos, hace una semana.

“Está todo en veremos. Llevé mi papel de desalojo (al municipio) y no me dieron nada a confirmar. Me fui hoy y me dijeron que pase el jueves. Quise hablar con el intendente, pero nunca está”, contó Bobadilla, en diálogo con Misionescuatro. “Es desesperante no tener un lugar para tener tus cosas con tus hijos”, expresó.

La mujer agradeció la asistencia a vecinos que le permiten estar con su familia, pero aclaró que “estamos todos amontonados. No se puede, somos muchos”, añadió. “El único apoyo que tenemos es de la presidenta del barrio y de la escuela, donde siempre están preguntando si nos falta algo y nos traen las tareas”, sostuvo.

“Necesitamos un lugar. No tenemos nada concreto. Estamos en una situación complicada. Necesito un lugar y después me arreglo”, insistió Bobadilla, añadiendo que fueron desalojados sin previo aviso.

Según la joven madre de niños de 2, 4, 5, 6, 8 y 10 años de edad, quedaron a la deriva tras ser desalojados de una vivienda abandonada que estuvieron ocupando por espacio de 2 años. “La casa era precaria, estaba totalmente deshabitada, era un juntadero de vagos. Nos metimos y después de tres meses, apareció una supuesta dueña”, relató el martes de la semana pasada, tras el desalojo.