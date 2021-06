Falta de agua en Iguazú: “Filippa está borrado y dice que no es su problema”, acusan

PUERTO IGUAZÚ. Las dramáticas imágenes de personas comprando agua por “delivery” a terceros por la falta de agua potable en numerosos barrios de la ciudad de las Cataratas, comienza a impactar en la figura del cuestionado alcalde renovador Claudio Filippa, a quien dirigentes de la oposición acusan de “desentenderse” de la crisis y hasta de estar conforme con la carencia cuasi criminal que impacta en los barrios.

En la comuna ya no sólo cuestionan al IMAS (Instituto Misionero de Agua y Saneamiento), la Sociedad del Estado que no está dando respuestas ante la crisis y que adolece de falta de inversión en infraestructura, según apuntó el ex diputado provincial Horacio Spallanzani. También apuntan a las responsabilidades del Ejecutivo Municipal, y en particular, del llamado intendente “misógino” Filippa, que se estaría limitando a culpar al IMAS por el gravísimo problema que padecen miles de vecinos de Iguazú.

Consultado por MisionesCuatro sobre la crisis que padece la ciudad de las Cataratas, Spallanzani insistió en que, en primer lugar, el Estado debe resolver la emergencia y no dejar a los ciudadanos abandonados a su suerte –lo que derivó en la compra/venta de agua potable de “cuentapropistas”. Pero insistió en que hay que darle una solución de largo plazo.

“Presenté proyectos que están en la Cámara (de Diputados de Misiones) desde hace casi 10 años”, aclaró Spallanzani, insistiendo en que “la provincia se tiene que hacer cargo de lo que no hizo”.

El gobierno provincial “en su momento prefirió construir un edificio nuevo para la municipalidad, con la anuencia del intendente (Filippa), en lugar de terminar una (obra de infraestructura) La toma sobre el río Paraná, es la única solución”, enfatizó el ex diputado.

“Ahora descubrieron que la toma sobre el Iguazú está rota y no hay agua suficiente. La están reparando, pero es obsoleta. La hicieron mal y esto iba a pasar o porque bajaba el río o porque se llenaba de lodo. La solución es la toma sobre el Paraná e interconectar los dos sistemas”, puntualizó Spallanzani.

De acuerdo con el legislador mandato cumplido, en los papeles, “esa obra, compuesta de varias etapas, está completa en un 90%. Pero yo dudo de eso. Y después falta toda la parte de distribución y conexión. Pero siempre descubrimos que hace falta algo más”, advirtió Spallanzani.

En tono crítico hacia la gestión de Filippa y la de su antecesor Marcelo Sánchez –el cuñado del senador Maurice Closs–, Spallanzani insistió en que “el problema de fondo” de la crisis hídrica en Iguazú, “es que el municipio se tiene que hacer cargo del problema. Todas las demás ciudades misioneras o tienen una empresa privada o tienen cooperativas”, recalcó.

En cambio, “Iguazú depende de la provincia (a través del IMAS) y el gobierno provincial no le prestó atención. Esperó a que Nación hiciera algo, cuando dejó de aportar recursos paralizó las obras. No mantiene. El IMAS atiende Iguazú y San Pedro. Son un grupo de gente que cobra su sueldo y hace lo que puede con los recursos que tienen. (El IMAS) no administra, ni le interesa cobrar el agua a los usuarios. El sistema así no funciona”, denunció el ex diputado.

“Además de la emergencia del momento hay que pensar en el futuro. Iguazú se tiene que hacer cargo del servicio del agua”, reiteró Spallanzani, quien propuso la creación de un ente autárquico municipal, que reemplace al IMAS en la prestación del servicio de agua potable.

En esta línea, Spallanzani propuso “el traspaso de todos los recursos del IMAS, a un ente autárquico municipal. O una privatización que nadie va a agarrar porque es antieconómico y hay que hacer muchas inversiones”, comentó el ex legislador, para quien, este traspaso del IMAS a un ente autárquico, debe darse “con ciertas condiciones”.

Entre ellas mencionó “que la provincia termine las obras que no hizo durante tanto tiempo. Y aporte recursos necesarios para iniciar ese servicio. Pero que pase a un ente municipal controlado por el Ejecutivo, el Concejo Deliberante y los usuarios. Algo similar al Iturem. Sería algo parecido a una cooperativa, pero organizado desde el municipio, el HCD y los vecinos”, detalló Spallanzani.

Manifestación que realizaron en Iguazú por la falta de agua el mes pasado

Ante la consulta sobre si no sería riesgoso dar el servicio a un municipio a cargo de Filippa, el ex diputado descargó munición gruesa contra el alcalde. “Es riesgoso y el intendente no lo quiere. Está borrado, no quiere asumir el problema. Dice que no es problema suyo sino que es de la provincia. Y está conforme”, fustigó Spallanzani contra el controvertido Filippa. “No es negocio, es complicado y riesgoso. Pero cuando tenés un problema hay que asumirlo”, recalcó Spallanzani en defensa de la creación de un ente municipal del agua.

De acuerdo con el ex legislador, los problemas de la falta de agua van a continuar. Y de hecho, aseguró que son “crónicos”. “Porque no se administra, no se mantiene y no hay preocupación por el tema. Esto fue lo que pasó durante tres décadas”, subrayó.

Según Spallanzani, cuando vuelva a subir el caudal del río Iguazú, o con algunas obras, la falta de agua podría subsanarse momentáneamente. “Pero el problema seguirá latente hasta que vuelva a explotar”, advirtió.

Por su parte, el periodista y dirigente de Activar, Pedro Garay, también opinó del tema. Aseguró que la provincia entregó el servicio del agua potable a gente que “no tienen ni la menor idea de lo que es el cuidado del agua. No tienen interés de darle un servicio adecuado a la comunidad. (El gobierno) dejó de darle importancia al pueblo y se apoderó del IMAS”, fustigó.

“IMAS es del gobierno. Falta inversión y solucionamos los problemas”, enfatizó Garay, quien además sospecha que “hay negocios detrás de esto (la falta de agua y los deliverys). Cuando ves la cantidad de vehículos cargando agua y la cantidad de negocios en Facebook… El gobierno debería estar enfocado de dar una solución inmediata”, expresó el periodista.

En esta línea, Garay afirmó que la venta y delivery de agua potable, es un negocio “para ciertas personas involucradas con (el gobierno) y con los funcionarios del IMAS, que es más una razón social y un negociado”, denunció. “La última inversión fue en la época de Ramón Puerta. Los pobres no tienen agua, hace más de 25 años que estamos con este problema”, sentenció.