POSADAS. La línea de la indigencia y de la pobreza avanzaron de una manera inusitada en Misiones, al calor del frenético aumento de precios al consumidor que mes tras mes, viene informando el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y el IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos)

Si bien los informes sobre pobreza e indigencia son semestrales, y el más reciente –publicado el 28 de marzo- sostiene que en Posadas, en el segundo semestre del 2022, hubo 140.314 personas que no alcanzaron a cubrir la Canasta Básica Total y de estas, 18.480 no llegaron a cubrir la Canasta Básica Alimentaria, los números correspondientes a 2023, no se conocen por el momento.

Sin embargo, un indicador de la pobreza y la indigencia, son los incrementos en el costo de la CBT, que marca la línea a partir de la cual, una familia puede ser considerada pobre, y la CBA, que marca el umbral de la indigencia. En la medida en que los salarios no aumenten al mismo nivel que la inflación y que las Canastas Alimentaria y Básica, más familias quedarán por debajo de la línea de la Indigencia y Pobreza.

Así pues, en Abril, de acuerdo con el estimador en línea que provee el IPEC a través de su página web, un hogar tipo 2 –o ‘familia tipo’ en términos estadísticos- compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, requirió en Misiones $274.203,68 para no ser considerado pobre. Asimismo, debió garantizar ingresos por $106.939,44 para no caer por debajo de la línea de la indigencia.

Pobreza en Posadas – Barrio Santa Cecilia

El caso de las madres de siete hijos que necesitan medio millón de pesos mensuales para no ser pobres

Ahora bien, al analizar los costos ponderados de las Canastas de Indigencia y de Pobreza, para otros núcleos familiares, los resultados son sorprendentes y preocupantes.

De acuerdo con el estimador del IPEC, en Misiones una madre con 7 hijos –una mujer en lactancia, con un bebé de 8 meses, e hijos de 2, 4, 8, 10, 12 y 15 años- necesitó $195.646,57 mensuales para cubrir las necesidades alimentarias y no caer en la indigencia. Mientras que en el mismo mes, precisó $501.657,88 para cubrir la Canasta Básica Total y no quedar bajo la línea de la pobreza.

Ese mismo grupo familiar, en marzo, necesitó $175.772,34 para no caer en la indigencia y $450.698,32 para no ser pobre. Y en diciembre del año pasado, precisó $137.284,46 (línea de indigencia) y $352.011,44 (línea de pobreza)

Asimismo, en abril del 2022, esa mamá con siete chicos, requirió ingresos por $93,483.86 para no ser indigente y $239,702.21 para no caer debajo de la línea de la pobreza. El incremento de la CBA y la CBT fue mayor al 100% en un año. Y de casi $20 mil (alimentos) y de unos $50 mil (alimentos y servicios) entre marzo y abril de este año.

Más de 115 mil para las necesidades alimentarias mensuales de una familia con tres niños

De la misma manera, los números son siderales para una Familia tipo 3, que se compone de una pareja de mayores de 30 años de edad, con tres hijos de 2, 4 y 7 años. Necesitaron $115.003,72 en abril para no caer en la indigencia y $294.881,34 para no caer en la pobreza. Las Canastas de la Indigencia y de la Pobreza, para esta familia, aumentaron fuertemente respecto de los valores de marzo, que fueron $103.321,38 y $264.926,61, respectivamente.

En otras palabras, una familia con tres chicos necesitó unos $12 mil más para sus necesidades alimentarias y casi $30 mil más para cubrir la canasta total. Y, según el IPEC, ese mismo grupo familiar requería ingresos por $54.951,09 para cubrir sus necesidades alimentarias y por $140.900,22 para alcanzar el costo de la canasta básica.

Los ingresos mínimos que deben asegurar las madres solteras con chicos

Por último, una familia matrifocal, compuesta por una mujer de 29 años, con hijos de 3, 5 y 10 años, en abril y según el estimador del IPEC, precisó ingresos por $88.005,90 para no caer en la indigencia. Mientras que, para no ser pobre, esa familia necesitó $225,656.14 en el pasado mes. Como en los casos anteriores, el avance de las canastas alimentaria y total es muy pronunciado con respecto a marzo, cuando la CBA costaba $79.066,05 y la CBT $158.342,06 para esta familia matrifocal.

Un año antes, en abril del 2022, la Canasta de la Indigencia era de $42.050,98 para estas familias de cuatro miembros. Y para no ser considerados pobres, necesitaron $107.823,04 en abril del año pasado.