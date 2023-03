Jardín América: El camión de la municipalidad habría servido de auxilio para el traslado de mercadería al local partidario de Martín Sereno

Este miércoles, en el programa TVA que se emite por MisionesCuatro, Eduardo Pérez habló de un hecho que ocurrió en la localidad de Jardín América y que involucra a Martín Sereno. En unas fotos que circularon por las redes sociales, se pueden ver a un camión de la municipalidad de Jardín América bajando mercadería en un local partidario del actual diputado provincial, alimentos que al parecer perecederos.

En ese contexto, para saber más detalles de lo ocurrido, se consultó con el concejal de esa localidad, Fabio Velazco (UCR – JXC), quien al respecto declaró: “en mi rol de concejal me comuniqué con quien corresponde, con el ejecutivo municipal, para preguntarle que hacían los camiones de la municipalidad, si era cierto”, contó el edil al programa TVA.

En esa línea agregó: “el intendente me dijo que así fue y la explicación que me dio, es que él recibió un llamado, de unos de sus concejales diciéndoles que venían camiones con mercaderías en la ruta, no recuerdo si eran uno o dos camiones de Martín Sereno que reventó la goma, o tuvo un desperfecto mecánico y que ellos querían salvar esa mercadería. Le pidieron al intendente si le podía ayudar a traer la mercadería porque no querían perder eso y que quede en la ruta. Aclaro, no son mis palabras”, reveló Velazco.

“Pensó un instante y, ante la necesidad de salvar la mercadería, mandó a los camiones. Le dijo ‘no tenemos nada que ver, simplemente prestamos el camión para que la mercadería llegue a donde iba a llegar’. Esa es la explicación que me dio el intendente hasta el día de la fecha”, agregó.

Respecto al clientelismo señaló: “opino que está mal el clientelismo en época de elecciones, la opinión mía y de todo Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical. Siempre manifestamos que, utilizar las necesidades de la gente, ya sea para un fin o para otro, en este caso el peor de los fines que es tener apoyo político”.

“Es algo muy degradante, muy triste, independientemente de que lo haga una organización social, un diputado, intendente, no puedo asegurar quien es el responsable, lo que sí puedo ver es que va al local partidario de Martín Sereno, y que el camión de la municipalidad estuvo ahí”, declaró el edil.