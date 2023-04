Jardín América: Habló el vecino que hizo la denuncia a la Cooperativa de Agua y dijo sentirse “perseguido”

Armando Stein, es vecino de Jardín América y, este martes, en una entrevista brindada al programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro, se refirió al reclamo que le hizo a la Cooperativa de Agua de la ciudad, hace un mes atrás.

Según Stein, la entidad le quiere cobrar a los socios por la obra del acueducto. Posterior a sus declaraciones en este medio, contó que recibió tres cartas documentos para que ratifique o rectifique sus dichos.

“Me han mandado cartas documentos, tres veces. Yo me equivoqué en los números, de decir son $50 como dijeron ellos, no 500 para el aporte todos los meses y, en lo otro, en la cantidad de socios que habían juntado firmas, dije 2000, ellos dicen 120. En eso me equivoqué, tienen razón, lo demás es así como dije, soy un simple socio, no quise ofender a nadie, solamente reclamaba que quería saber donde iba a parar ese dinero”, declaró el vecino.

Y agregó: “sigo pensando de la misma forma, no tuve intención de ofender a los socios, son ellos los que me están mandando cartas documentos”.

“Me siento perseguido, porque hubo socios a quienes le dijeron varias cosas más fuertes”, contó Stein.

Respecto a las persecuciones señaló: “no tengo dinero para poner un abogado por eso me persiguen y no a otras personas que tienen pruebas. Entonces, como soy un socio común están persiguiéndome”, declaró Stein.

Además, contó que continúa el problema del agua: “sigue persistiendo el problema del agua, inclusive este fin de semana tuvimos problemas de agua sucia, falta de agua”, comentó.