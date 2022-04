Joven mamá con dos niñas lleva 7 meses sin casa por presunta usurpación y el juez Monte no la recibe

POSADAS. El caso de Mariana Rodríguez, la joven mamá –sostén de hogar- con dos hijas de 6 y 10 años, que perdió su vivienda en Barrio Las Tacuaritas (Garupá) por haber sufrido la usurpación por parte de una pareja, el pasado 23 de septiembre (2021) sigue estancado o “cajoneado” en el Juzgado de Instrucción nro. 2, Juan Manuel Monte, que a la fecha se negó a recibir a la madre de la damnificada, Estela Suárez.

Según confió la propia Suárez a MisionesCuatro este martes, todos los meses se presenta ante el juzgado de instrucción para conocer el estado de la causa, sin ningún avance y con su hija bajo tratamiento psicológico y sus nietas concurriendo a la escuela del Bº Fátima.

“Hace 7 meses que vengo todos los meses. A mi hija le usurparon la casa el 23 de septiembre del 2021. Hice la denuncia ante fiscalía y en la comisaría pero no tengo respuestas”, contó Suárez sobre el caso de Mariana, que MisionesCuatro difundió el 25 de octubre del 2021.

Mariana Rodríguez, la denunciante y presunta damnificada

“Quiero hablar con el señor juez Monte, pero nunca me recibe. Le pedí varias audiencias y nunca me recibe. No sé qué voy a hacer”, expresó Estela, quien insistió en que su hija se “quedó sin casa” por culpa de los presuntos usurpadores. “Tiene dos hijas menores de 10 y 6 años de edad que van a la escuela en Fátima. (Mariana) tiene que agarar y llevarle a las nenas”, confió.

En cuanto al avance de la causa –si es que existe-, Suárez recibió pocas respuestas concretas, sobre todo, en términos de plazos judiciales. “Lo encontré al secretario del juez (sería el Dr. Mariano Simón Nathan) y me dijo que siguen investigando. Pero eso me dijeron antes de la feria judicial. Y lo mismo sigue siendo (la respuesta)”, se quejó.

“Todos los meses vengo y siempre me dicen que están investigando, que están pidiendo papeles a (la ex Dirección General de) Rentas (hoy ATM, Agencia Tributaria de Misiones), a la municipalidad y en el ANSES. Mi hija presentó todos los papeles que ellos pidieron, están en el juzgado. Recién acabo de verlos. El secretario del juez me los mostró, pero no sé por qué no hay movimiento en la causa”, detalló la madre de la joven damnificada por una presunta usurpación de vivienda.

Juez de Instrucción 2 Juan Manuel Monte

Cabe destacar que Suárez ratificó que al estar su hija y nietas sin vivienda, están residiendo con ella. “El 19 de septiembre salió porque se hace tratamiento psicológico y psiquiátrico acá en Manantial. Vino el 21 de septiembre y el 23 esta mujer (la denunciada como usurpadora) está metida en la casa. Hablé con la policía y no hizo nada. Directamente nos llevó a la comisaría y a ella la dejó a adentro”, sentenció.

Según reveló en Octubre del año pasado Mariana, después de haber estado algunos días con su madre para acompañarla por un tratamiento médico, regresó a su vivienda y se encontró con tres adultos y dos menores, instalados. En realidad, Rodríguez está tramitando un permiso de ocupación y considera que la propiedad le pertenece.

Los supuestos usurpadores sostienen haber comprado el terreno por unos 250 mil pesos, según reveló Rodríguez a este medio, y se niegan a dejar la propiedad a menos que les reintegren esa suma. La joven madre ya por entonces quejó por la inacción de la justicia. Y aseguró que pretende recuperar su vivienda, sus pertenencias y las pertenencias de sus hijas.

“Hice la denuncia pero hace casi un mes y no tuve respuestas. No me dicen nada. Pero no entiendo cómo el juzgado no hace nada sabiendo que hay cosas mías dentro de la casa todavía”, comentó Rodríguez, el pasado 25 de Octubre a este medio. Y confirmó que los uniformados de la Comisaría 14ª, son los que intervinieron en este caso.

