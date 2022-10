Homicidio en Andresito: “La justicia misionera está en deuda con mi familia”

ANDRESITO. El 13 de abril de este año, la comunidad del norte de la provincia se vio conmocionada por el macabro hallazgo del cuerpo mutilado de Luis Osmar Neis, un colono de Paraje Península que era intensamente buscado durante esos últimos días.

Las crónicas de esos días revelaron que Neis registraba entrada y salida del país el 13 de abril. Aparentemente, se movía a bordo de su camioneta Toyota Hilux, doble cabina de color dorada. Esa fecha sería la última en la que se lo vio con vida.

Finalmente, su cuerpo fue hallado por sus vecinos a escasos 50 metros de su casa, donde residía sólo. La data de muerte sería de entre cinco y siete días, y según algunas versiones extraoficiales, el cuerpo fue encontrado sin las manos. En el lugar, la policía secuestró sus zapatillas, preservativos usados y chips de celulares

En ese momento, Fuentes policiales confirmaron MisionesCuatro.com que el cuerpo fue encontrado por vecinos de la víctima que rápidamente dieron aviso al hijo Marcos Alejandro Neis (29), quien finalmente hizo la denuncia en la policía esa misma mañana.

Seis meses después del macabro hecho, Mejor de Tarde entrevistó a Rubén Darío Neis, hijo de la víctima, para conocer detalles y avances de la investigación.

El hombre hizo especial énfasis en el accionar de la justicia, allanamientos e investigación del crimen. “Básicamente no hay nada. No hay sospechosos o indicios de la pick up que fue sustraída”, dijo, agregando que “estamos en una nebulosa que no sabemos para donde disparar”.

Pese a la falta de novedades, Neis y su familia continúan solicitando información a las autoridades de la comisaría local y el Juzgado de Instrucción Nº3. “Dicen que la investigación no se cerró, pero no hay avances”, insistió aclarando que seis meses después no hay ni un dato nuevo.

Por temor a represalias y desorientados por el motivo del brutal crimen de su padre, Neis y el resto de sus hermanos tuvieron que invertir en seguridad y tomar recaudos asegurando que “no sabemos quién fue, ni por qué”. En ese sentido, comentó que toda la comunidad está en alerta por la ola de inseguridad que golpea a las chacras.

Rubén Darío aclaró que su hermano estuvo detenido como sospechoso del hecho durante tres meses y finalmente pudo desligarse de las acusaciones mediante las pruebas presentadas por su abogado.

Sobre la hipótesis que maneja la familia, el hijo de la víctima dijo que no saben que ni como sucedió, aunque sospechan que todo ocurrió durante la noche. “No se buscó plata, lo único que se llevaron fue la camioneta. Había un Smart tv de 55 pulgadas y no se lo llevaron ¿Por qué?”, se preguntó el familiar.

En ese sentido, la familia ofreció recompensas para intentar dar con algún dato que pueda esclarecer el crimen. “Cualquier dato, cosa o algo para encontrar algún tipo de respuestas y realmente no hay nada”, manifestó.

Finalmente, Rubén Darío dijo a MisionesCuatro que no abandonará la lucha en busca de justicia por su padre. “Estoy entregado en cuerpo y alma para resolver esto para darle tranquilidad a mi familia”, cerró.