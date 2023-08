“Inoperancia y desorganización” en la Morgue Judicial: entregaron un cuerpo equivocado

POSADAS. Alfonso Cordero compartió su angustiosa experiencia con Radio Social Club. La tragedia golpeó a su familia cuando su hermano, Dante Néstor Cordero, de 47 años, perdió la vida electrocutado mientras realizaba labores en la vía pública. Sin embargo, el dolor se intensificó cuando cuatro días después de la autopsia, les entregaron un cadáver equivocado.

Alfonso Cordero relató: “Se llamaba Dante Néstor Cordero de 47 años. Tenía su señora y siete hijos acá en Iguazú”. Detalló que su hermano estaba trabajando en Posadas y era un tapicero que había establecido su propio local hacía aproximadamente un año y medio.

El fatídico incidente ocurrió cuando Dante intentaba conectar la luz a los cables de alta tensión en la avenida Lavalle. Al respecto, Alfonso señaló: “Puso una escalera en la vía pública, donde están los cables de alta tensión, a raíz de eso sufrió una descarga eléctrica”.

La confusión y el tormento comenzaron cuando, después de la autopsia, el cuerpo que les entregaron no correspondía al de su hermano. Alfonso explicó: “Como era domingo no pude viajar, la autopsia pasó para el lunes y por la tarde ya estábamos con el cuerpo para ser entregado. En una confusión, nos salen que no era el cuerpo de él, que todavía no se había hecho la autopsia y se iba a hacer el martes”. Sin embargo, el proceso de identificación se prolongó hasta el día jueves de la semana pasada, cuatro días después del deceso, causando dolor y desesperación a la familia.

Alfonso detalló cómo, en su intento por resolver la confusión, se encontró con obstáculos. “Le pedí por favor si podía reconocer el cuerpo de mi hermano, porque en el momento de la tragedia estaba solo y nunca lo pudimos hacer. No nos dejaron reconocer el cuerpo, dijeron que necesitaba la orden del juez”.

La situación alcanzó un punto crítico cuando, finalmente, obtuvieron el cuerpo equivocado y lo trasladaban hacia Iguazú.

Alfonso recordó que, a la altura del acceso sur, en la salida de Posadas, “le pedí al chofer de la ambulancia si podíamos ver el cuerpo. Tenía la duda en la mente. El personal de la ambulancia paró y yo subí a revisar, abrimos el cajón y nos encontramos con la sorpresa de que no era el cuerpo de mi hermano”.

El resultado fue una mezcla de desconcierto y desolación. “Volvimos porque era una angustia de cuatro días de los familiares. Estábamos esperando el cuerpo desde el lunes. Me volví a Posadas, fuimos con la ambulancia y nos atendieron. ‘Me disté un cuerpo que no es el de mi hermano’, les dije”, relató.

La situación se resolvió con disculpas, pero el dolor de la equivocación quedó profundamente arraigado en la familia. Alfonso concluyó: “Una inoperancia total y desorganización. Entraron a buscar el cuerpo de mi hermano, me autorizaron a mirar y constaté que era el cadáver de él. Todo quedó en un pedido de disculpas y una mera equivocación”.