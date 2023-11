Neumann fue reemplazado en los talleres de pintura del Centro del Conocimiento

Foto vía cultura.misiones

La actriz posadeña Muriel Morgenstern decidió dar un paso valiente al revelar públicamente lo que habrían sido años de sufrimiento que vivió, según denuncia, a manos del reconocido artista plástico Bernardo Neumann. En una nota con Misionescuatro compartió detalles sobre su proceso y alentó a otras víctimas a hablar.

Morgenstern explicó cómo vivió el proceso a lo largo de los años hasta poder hablar abiertamente sobre el abuso sufrido. Agradeció el apoyo recibido, destacando la importancia de la difusión y el respaldo de miles de personas.

Acerca de su decisión de no volver a ver a Neumann en vivo, Morgenstern expresó: “Fue fuerte, pero no volví a ver el vivo, por no volver a latigarme o no volver a sentirme mal. Agradezco la difusión y el apoyo, sobre todo de aquellos que comparten sus historias”.

Morgenstern, que relató su experiencia entre 2007 y 2009 cuando tenía entre 19 y 21 años, instó a otras víctimas a hablar y denunciar. “Estoy diciendo que se animen, yo salí públicamente, puse la cara, pero que se escuden, puedan ocuparme a mí de escudo para que ellos puedan contar sus verdades”, enfatizó.

La actriz confirmó que presentó una denuncia formal ante la justicia y habló sobre el proceso legal iniciado. Destacó el acompañamiento de su abogado y el apoyo recibido durante esta difícil etapa.

Según pudo saber Misionescuatro, el artista plástico fue separado de los talleres de pintura que dictaba en el Centro del Conocimiento. Además, habría dejado su puesto de asesor artístico que ostentó durante varios años.

Fuentes cercanas al organismo informaron que la resolución por la cual prescindieron de los servicios de Neumann fue emitida el jueves 2 de noviembre, mientras la denuncia pública fue hecha el 5 de noviembre.