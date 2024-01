Kuzco sobre el INYM: “Se van a las ferias de paseo, no promocionan la yerba”

\"El 19 de diciembre del a\u00f1o pasado hice una denuncia en la fiscal\u00eda federal porque no hab\u00eda cosas que estaban bajo el regimiento de la ley nacional\", se\u00f1al\u00f3 al iniciar la conversaci\u00f3n.<\/p>









Entre las irregularidades destacadas por Kuzco, resalta la decisi\u00f3n del sector de producci\u00f3n de expulsar al s\u00edndico y a la abogada, quienes hab\u00edan ganado un juicio contra empresas de Corrientes. Seg\u00fan manifest\u00f3, esta acci\u00f3n se tom\u00f3 de manera unipersonal y no se comunic\u00f3 adecuadamente, dejando al INYM ac\u00e9falo.<\/p>