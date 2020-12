POSADAS. Un ministerio de Cambio Climático en una provincia pro-represas resultaba un contrasentido y las declaraciones del ministro Patricio Lombardi, defendiendo a ultranza los “bonos verdes” empezaron a mostrar un perfil orientado a la recaudación y los negocios con la Ecología, que siguen sumando críticas en Misiones. Semanas atrás, el ingeniero ambientalista Eduardo Luján, cuestionó con dureza ese perfil de Lombardi y del ministerio. Al tiempo que responsabilizó al gobierno “misionerista” por la imprevisión y la falta de recursos para combatir los incendios.

En las últimas horas, la ingeniera agrónoma Jesús Contreras, del colectivo Semillas Autoconvocadas de Montecarlo y de Maela (Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe), se sumó a los cuestionamientos a Lombardi y la política de comercializar “bonos verdes” para recaudar por la supuesta conservación de la selva en Misiones.

“Estoy en total desacuerdo con la creación de este ministerio de Cambio Climático y que se nombre ministro a alguien que estuvo 10 años viviendo afuera de Misiones y no conoce la realidad ambiental, además de tener una formación mercantilista de lo que no se debe mercantilizar”, indicó Contreras, apuntando sus cañones contra el ministro de Cambio Climático, en una entrevista con un reconocido matutino posadeño. “No tengo nada personal (contra Lombardi) pero vamos a oponernos de manera muy firme a quien venga a ponerle precio a lo que no se debe poner precio”, aclaró la ambientalista.

“Mercantilizar la selva es quitar el valor de uso en presente y futuro”

En esta línea, Contreras dejó en claro que Lombardi no es el único responsable de una política de mercantilizar la selva. Sino que se trata de una política de Estado del gobierno “misionerista” de la Renovación K. “Realmente es lamentable que desde la Provincia se permitan este tipo de acciones. Mercantilizar la selva es quitar el valor de uso en presente y futuro a las comunidades; y desde el punto de vista político se ha perdido soberanía”, enfatizó la ingeniera. Y advirtió: “hay aristas que demuestran que se ha instalado una empresa acá, no un poder político, sino un pensamiento empresarial donde le ponen precio a todo. Eso es terrible”, fustigó.

Contreras no le quitó un ápice de dureza a sus declaraciones contra Lombardi y contra la creación de una estructura estatal, con un presupuesto millonario y superponiéndose a las funciones que debería cumplir el Ministerio de Ecología. “Ese ministerio (de Cambio Climático) no debe existir. Para eso ya está el Ministerio de Ecología que debe cumplir y hacer cumplir las leyes”, recalcó. En esa línea, la ingeniera habló de la responsabilidad de “equipar a los guardaparques”.

Asimismo, los ministerios del Agro y de Agricultura Familiar “deben impulsar la agroecología; deben disminuir los agrotóxicos, frenar los desmontes, controlar a las pasteras, cumplir con sus obligaciones”, sentenció Contreras, desnudando el perfil mercantilista y extractivista del gobierno renovador, que se ufana de ser el primero en crear un ministerio del Cambio Climático.

Críticas a la falta de transparencia de Lombardi y la Renovación

“Ponerle precio a la selva de Misiones es tomar una actitud de propietario en el sentido de pensar que pueden hacer lo que quieran. El poder político no es dueño de los bienes comunes, del pueblo ni de lo que sustenta el pueblo. Ponerle precio a la selva es transformarla en una mercancía. Y la selva para el pueblo de Misiones es la vida. Entonces quieren quitarle al pueblo el derecho de usar la selva, convivir y llevar adelante una vida a futuro”, denunció Contreras.

Por otra parte, Contreras advirtió que no hay transparencia en el gobierno provincial y en el ministerio de Cambio Climático, respecto de lo que van a hacer con lo recaudado con los bonos verdes. Pero más aún, la ingeniera apuntó a la falta de transparencia respecto de cómo se van a implementar los bonos verdes. E incluso habló de una pérdida de soberanía encubierta a través de una pretendida propuesta ambientalista desde el ministerio de Lombardi.