Luján: “Estamos gastando fortunas para un ministerio de Cambio Climático y tenemos bomberos sin agua”

POSADAS. “El cambio climático existe y es una realidad, hace años que venimos denunciando esto, pero tampoco estamos haciendo nada para frenarlo”, sentenció el ambientalista Eduardo Luján, en su análisis de la presente crisis por los incendios que se están desatando en distintos puntos de la provincia.

Y no dudó en cuestionar el gasto de millones de pesos en crear una estructura burocrática como el Ministerio de Cambio Climático, para “gestionar” el cobro de los “bonos verdes”. Lo que según, Luján demuestra que no hay voluntad política, para tomar medidas y modificar de raíz el modelo extractivista que impera en Misiones.

Para Luján, el fenómeno global del cambio climático, “evidentemente influye muchísimo”, pero como no se está haciendo nada para frenar esto, se producen hechos que agravan el problema, como el “desmonte incontrolado, el reemplazo por especies no nativas, el monocultivo de pino, el uso intensivo de agua para explotaciones no adecuadas y la contaminación”. El problema de los incendios forestales, “no es sólo (por) el cambio climático”, aclaró.

“Esto ha venido sucediendo en Chaco, Corrientes, Salta y Córdoba, incendios desmesurados y descontrolados. Con un Estado que privilegia cuestiones monetaristas y economicistas, que no entiende que tenemos que hacer algo urgente”, enfatizó Luján, insistiendo en que la acción del hombre pone en peligro su propia existencia como especie.

Duro cuestionamiento a la política ambiental de la Renovación

Asimismo, Luján no se olvidó de remarcar las incongruencias del gobierno renovador con la creación de una subsecretaría con rango ministerial para “gestionar” el Cambio Climático. “Crear un Ministerio de Cambio Climático para administrar el cambio climático, implica que no hay una decisión política para revertirlo. Estamos gastando fortunas para un ministerio de Cambio Climático y tenemos bomberos sin agua, sin medicamentos y sin herramientas”, fustigó Luján, en obvia referencia a la meta principal del organismo, el cobro de “bonos verdes” a empresas que operen en Misiones. Esta premisa fue admitida por el ministro Patricio Lombardi y la subsecretaria Karen Fiege.

En esta línea, Luján machacó: “Hoy los incendios se están enfrentando con la voluntad de los ciudadanos. Con el aporte voluntario que, por suerte, todavía existe”, sostuvo el ambientalista. “Nuestros mensajes parecen apocalípticos, pero es la realidad, lo estamos viviendo. Hay comunidades enteras que están a punto de quemarse vivas. Y hay intendentes que están desesperados porque no saben cómo actuar”, insistió Luján, en diálogo con MisionesCuatro.

Crítica a la imprevisión del gobierno

Además, Luján cuestionó la imprevisión del gobierno para enfrentar la crisis. “Vivimos en una provincia forestal donde el riesgo de incendio es permanente. Hay una falta de previsión total”, sentenció.

Por otra parte, Luján no dudó en señalar en que avizoran un futuro oscuro, si no se toman medidas inmediatamente. “Nos conducimos a la extinción de la (especie) humana. Hacemos todo lo posible para que el planeta se siga enfermando. Todos los días salen informes distintos del uso indiscriminado de agrotóxicos. Estamos viviendo una pandemia y nadie discute el origen de la pandemia”, bramó Luján.

“El mundo entero está en riesgo y tiene que ver con el modelo productivo (extractivista). Pero las autoridades alegremente siguen insistiendo en las inversiones chinas en los criaderos de chanchos”, lanzó el ambientalista, añadiendo que fue el gobierno chino el que generó la pandemia del coronavirus “y por desesperación económica ahora quieren instalarlo en el barrio nuestro”.