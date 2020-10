POSADAS. Este miércoles juró como Secretario de Cambio Climático, Patricio Lombardi, el ex Secretario de Relaciones Internacionales, un cargo provincial en el que se desempeñó por 5 años. En su primer contacto con MisionesCuatro, Lombardi habló de la problemática y precisó que uno de sus objetivos, acaso el principal, será “poner en valor” los “servicios ecosistémicos” que presta la provincia a partir de los bosques. Esto a través del mecanismo del cobro de los “bonos verdes” y los “certificados de emisión responsable”. Llamó la atención que Lombardi evitara hablar de los problemas del desmonte y de la construcción de mega-represas, dos fenómenos íntimamente ligados con el Cambio Climático.

El Cambio Climático “es un tema extremadamente complejo y es importante conocer las aristas. Vengo de una fundación, la R21 que fundamos con el músico Charly Alberti hace 15 años. Misiones es líder en materia ambiental”, recalcó el Ministro, insistiendo en que el planeta no puede soportar la actual presión ambiental sobre los recursos, acentuada por el crecimiento demográfico a nivel global.

“En el 1800 en el planeta Tierra había 900 millones de personas. Para 2020 vamos a ser 8 mil millones. No hay planeta que aguante y encima, tuvimos la revolución industrial. Talamos bosques y no llueve, hay sequía e incendios. Si seguimos metiéndole mano al planeta, nos va a decir ‘quédate en casa’. Están íntimamente relacionados los temas de Covid-19 con cómo estamos tratando al planeta. No estamos tratando bien al planeta y se está manifestando”, expresó Lombardi, en un plano global, es decir, sin hablar de problemas concretos de la provincia con el desmonte, la tropicalización del clima o la creciente urbanización que ejerce presión sobre el bosque nativo.

Las recomendaciones del ministro para un cambio de hábitos

Según Lombardi, Argentina “es un país deudor, pero Misiones es acreedora en materia ambiental. Nuestro bosque absorbe el CO2 (Dióxido de Carbono), libera oxígeno, fija los suelos, produce lluvias, le da hábitat a los animales para que se muevan. Le damos servicios ecosistémicos al planeta y a la región”, recalcó el secretario, anticipando lo que será su objetivo central en el ministerio.

Ante la consulta sobre cómo llevar la gestión a un plano cotidiano, Lombardi habló de cambios de hábitos del día a día, “que harán que no se caliente tanto el planeta-Tenemos que repensar nuestras prácticas en el día a día”, dijo Lombardi, ponderando el aumento del uso de las bicicletas, asociado a la pandemia del coronavirus (Covid-19). “¿Es necesario tomar un tereré en la costanera con jugo en sobre? ¿No podemos exprimir naranjas o apepú?”, se preguntó Lombardi, alertando sobre el plástico y los conservantes asociados al consumo de jugos industriales.

El de Cambio Climático “es un ministerio profundamente transversal. Con cada ministro vamos a hablar de la problemática, hay que pensar en el global para aportar en lo local”, remarcó Lombardi.

El objetivo de cobrar los servicios ecosistémicos y los bonos verdes

En esta línea, el ministro reveló que “una de las funciones (del organismo) es comunicar (la problemática del Cambio Climático) y otra es ponerle valor a los servicios ecosistémicos a través de los bonos verdes y certificados de emisión responsables”, comentó Lombardi, dejando expuesto el eje mercantilista de su gestión. “De una hectárea de bosques, se puede vender el CO2 que retiene y el O2 que libera. El árbol absorbe la contaminación y libera oxígeno, eso es muy importante. Queremos que nos paguen por eso. Somos acreedores ambientales, existen esos mecanismos, estamos trabajando con ONU y otras instituciones multilaterales. Es un camino que empezamos y va tomando forma”, puntualizó.

Al respecto, Lombardi puso el ejemplo de la Reserva Biosfera Yabotí, que “es un pulmón. Hoy por hoy, el 52% de la biodiversidad está en Misiones, nosotros la resguardamos para Nación y queremos que nos paguen por el servicio ecosistémico. A partir de esta ley de cambio climático se pone valor a la biodiversidad”, remarcó el ministro, añadiendo que los Certificados de Emisión Responsable “son un cálculo a partir de hectáreas y se los puede vender a una petrolera”.

Según Lombardi, acompañó al gobernador Oscar Herrera Ahuad en reuniones con el Papa Francisco y con directivos de Alitalia, los cuales, se habrían mostrado interesados por los Certificados de Emisión Responsable.

Un secretario que desconoce el organigrama y el presupuesto

Sobre el final de la entrevista, Lombardi admitió que desconoce el organigrama de su ministerio. “Tengo entendido que somos menos de 10 (empleados). El 90% del ministerio van a ser mujeres”, adelantó. “Hace 5 años que vengo representando a la provincia como subsecretario de relaciones internacionales, trabajando solo y sin oficina, en poner a Misiones en la vidriera internacional”, comentó el ministro, defendiendo una gestión sin demasiada estructura. “Hay gente muy idónea y va a ser un presupuesto de puertas abiertas”, prometió.

Consultado al respecto, Lombardi admitió: “No tengo idea del presupuesto (asignado a su ministerio), vengo de una fundación”.

Sin posición pública en contra de las mega-represas

Llamó la atención que una persona como Lombardi, “apasionada por la ecología” y cofundador de R21, con 5 años trabajando para el gobierno renovador K de Misiones, no haya participado en ninguna de las acciones políticas en contra de la construcción de mega-represas en la provincia.

Como es de público conocimiento, las mega-represas como las que impulsa la provincia y el gobierno nacional en Garabí-Panambí, Corpus y Piray Miní-Piray Guazú, aceleran el cambio climático por los espejos de agua que generan. Siendo parte de un gobierno pro-represas en un cargo de un ministerio para mitigar el cambio climático, Lombardi debe tener una posición fijada respecto de ese problema.

Mutismo frente al desmonte en Misiones

Que Lombardi no haya denunciado el desmonte que viene produciéndose en la provincia, deja al desnudo el perfil que tendrá su gestión. Cabe recordar que numerosas aldeas de mbya han venido denunciando desmonte y apeo ilegal, en muchos casos, apañado por la estructura estatal y el Ministerio de Ecología. Pero Lombardi no se manifestó sobre los conflictos entre comunidades mbya y empresas forestales.

Por ejemplo, en la denuncia de varias comunidades mbya de la zona de Campo Grande, contra la empresa Carba SA, acusada de desmonte ilegal y apropiación de territorios ancestrales. Un conflicto que tuvo episodios recientes, con el ministro de Ecología Mario Vialey, avalando a Carba SA.

De hecho, las funciones que cumpliría Lombardi, podrían recaer sobre la estructura de Vialey, cuyo ministerio, en sus fundamentos, también persigue, en teoría, el objetivo de mitigar el cambio climático y los daños ambientales al ecosistema. ¿Por qué el gobierno crea una nueva estructura para un trabajo que ya forma parte de las obligaciones de un ministro en funciones? Como sea, Lombardi parece tener en claro, cuál es el objetivo primordial de su ministerio.