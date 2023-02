“Misiones fiscalmente decidió ser otro país, no quieren que un argentino extraprovincial les comercie”, denuncian

BUENOS AIRES. Este jueves, Gustavo Lazzari, empresario Pyme y economista, recomendó enfáticamente a todas las empresas del país, “no comerciar con Misiones”, porque la provincia gobernada desde hace 20 años por el Frente de la Concordia Social, “fiscalmente decidió ser otro país”, y “no quieren que un argentino extraprovincial les comercie”. Su intervención en un programa nacional, se hizo rápidamente viral y está circulando por las redes sociales, en particular, en las de Misiones.

Invitado por un programa periodístico de LN+, Lazzari se quejó de la presión fiscal que impone Nación, las provincias y los municipios contra las Pequeñas y Medianas Empresas, a las que están liquidando con sus políticas económicas. “Acá la sensación que tenés es que levantas la cabeza y pasa la guadaña. Y si no pasa la Nación, pasan las provincias. Tenemos que hacer un plan para que las provincias, no se zarpen, porque lo que están haciendo es una devastación de Pymes, con Ingresos Brutos y saldos acumulados”, fustigó el economista.

“Y los municipios, que hoy son feudos autoproclamados que no hacen un muro de Berlín porque no tienen ganas de levantar ladrillos, porque si no, lo harían sin ningún inconveniente: te ponen los fosos, los cocodrilos y no pasa nadie”, denunció Lazzari, en rechazo a las alícuotas que aplican provincias y municipios por el sólo ingreso de mercancías, una práctica en la que Misiones fue pionera a través de la inconstitucional Aduana Paralela de la Agencia Tributaria provincial.

En esta línea, Lazzari reveló que, en Neuquén, el Estado provincial percibe un “7% para pasar mercaderías”, y que la ciudad de Orán (Salta), “puso otro impuesto”.

Las críticas a la asfixiante política tributaria de Misiones

Así fue como la charla derivó en la situación de Misiones, la provincia conocida en el país por el cobro anticipado del impuesto a los ingresos brutos. Y Lazzari no ahorró críticas a la asfixiante política fiscal “misionerista” de la Renovación K. “Misiones es otro país. No sé si votan en esta elección, Misiones fiscalmente decidió ser otro país. Yo a todos, y lo digo en la cámara, efusivamente les recomiendo no comercien con Misiones. Que se las arreglen solos, que les compren a los brasileros porque no quieren que un argentino extraprovincial le comercie”, fustigó el empresario Pyme.

“Yo creo que Argentina es un país muy hostil a la inversión y es absolutamente hostil al trabajo, pese al discurso. Porque el discurso es: ‘no, queremos que inviertas, queremos que vendas en Misiones’. Macana”, lanzó Lazzari, sobre la falacia de un discurso a favor de la inversión en la provincia.

Y para graficar lo que ocurre en Misiones, donde el discurso del gobierno no se condice con las políticas destinadas a la inversión y al comercio, Lazzari utilizó una metáfora. “Vos me invitaste acá, pero si todos los productores me hubieran reventado a patadas a la entrada, no querías que venga, por más que me hayas invitado cordialmente”, planteó Lazzari, dando a entender que el gobierno misionero pone trabas a la inversión y el comercio, más allá de los discursos de sus funcionarios.

“Entonces, la realidad es que hay una hostilidad brutal a la inversión”, sentenció el empresario Pyme.

La cautelar de la Corte Suprema contra el pago anticipado del impuesto a los ingresos brutos

Sobre la política impositiva “misionerista”, cabe recordar que, a fines de septiembre del año pasado, mediante una medida cautelar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó a la Provincia de Misiones que deje de exigirle a Loma Negra S.A. el pago del anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos, previo a ingresar sus mercaderías al territorio de la provincia.

La causa iniciada por la empresa cementera busca declarar la inconstitucionalidad del decreto provincial 2913/07 y de la resolución general 56/2007 de la Dirección General de Rentas de Misiones, ya que según la empresa obstaculizan la libre circulación de mercaderías en el territorio nacional. Dicha normativa provincial establece un régimen de pago a cuenta del impuesto a los ingresos brutos, que prevé un anticipo de pago previo al ingreso de mercaderías a la provincia.