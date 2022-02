Nombramientos “a dedo” en Desarrollo Social: “De Benilda no nos sorprende nada, su gestión siempre fue sucia”, señalan

POSADAS. Este miércoles, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) – Misiones, llevó a cabo una asamblea con empleados de planta, contratados y precarizados del Ministerio de Desarrollo Social para informar sobre los pasos a seguir tras el escandaloso pase a planta permanente “digitado” en beneficio de familiares y allegados de la saliente ministra Benilda Dammer.

Desde la organización sindical alineada al Frente de Todos, salieron a repudiar el “indignante” nombramiento “a dedo” para parientes y amigos de la ex ministra Dammer –entre los que figura su hermana Romilda Dammer–, quien pasará a formar parte del gobierno kirchnerista porque asumiría como Delegada en Misiones, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Según denunciaron desde ATE, las autoridades de la provincia se comprometieron en octubre a iniciar un proceso de pases a planta y contrato de trabajadores precarizados del Ministerio en cuestión. Sin embargo, “además de no cumplir con lo acordado, nombraron en planta permanente a personas vinculadas a la ex ministra Benilda Dammer”.

“El 6 de octubre pasado ATE llevó a una Mesa de Diálogo en el Ministerio de Hacienda, el reclamo de pase a planta permanente y contratos para trabajadores precarizados del Ministerio”, sostienen desde el sindicato kirchnerista. Y agregaron que “el compromiso asumido por las autoridades en esa oportunidad fue el de empezar a trabajar para concretar los nombramientos a partir de enero de 2022, lo cual no se cumplió”.

“En cambio, la saliente ministra del área, Benilda Dammer, logró el nombramiento de 21 personas de su entorno en planta permanente, a través de un decreto oficial firmado el 28 de enero pasado”, fustigaron.

En ese contexto, ATE convocó a la asamblea que tuvo lugar este miércoles frente al ministerio.

Críticas a los pases a planta que dejaron afuera a otros trabajadores precarizados

MisionesCuatro dialogó con algunos trabajadores que participaron de la asamblea, quienes coincidieron en que existe un profundo malestar en el conjunto de trabajadores del ministerio y en sus críticas a Dammer. Yolanda Bergallo, quien dijo trabajar como cuidadora maternal “hace más de 10 años”, dijo no estar sorprendida por la maniobra de Dammer.

“(Yo) era becada y precarizada y junto con los compañeros, conseguimos contratos con relación del IFAI. Fueron 50 contratos, de los cuales, la mitad se los llevó Benilda. Nuestro sueldo es menor a los de los empleados del ministerio. (Adolfo) Safrán (Ministro de Hacienda) nos había prometido que se iba a equiparar los sueldos, pero quedó en nada. Mantuvimos la mesa de diálogo tranquilos y nos dijo que no había contratos y pases a planta. Y ahora resulta que Benilda metió 21 familiares a planta. De (ella) no nos sorprende nada, su gestión siempre fue sucia. Pero sentimos bronca porque (Safrán) nos dijo que no había (pases) a planta”, comentó.

Asimimso, Bergallo reveló que “nos descuentan del sueldo para el Partido de la Concordia”.

Por su parte, el delegado David Lombardi insistió en que los pases a planta a los allegados de la ex ministra, causaron “entre los trabajadores. Somos respetuosos del diálogo pero esto debe venir acompañado de resoluciones. Hay responsables, la ex ministra, todos saben lo bochornoso de su actuación, ha pasado a planta a 21 personas, faltando respeto a la mesa de trabajo. Dejó a fuera a muchos compañeros y compañeras”, cuestionó.

“Si dieron pie a que ingresen 21 personas amigos y familiares, queremos que los compañeros pasen a planta”, sentenció.