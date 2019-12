Otro escándalo en Mártires: despidieron a 14 municipales

MÁRTIRES. El empleado municipal Leonit Carvallo, recientemente despedido en Mártires por una polémica decisión del nuevo presidente del Concejo Deliberante, Hugo Cabrera, reveló los pormenores del ceseanteo orquestado por el alcalde renovador Simón Márquez, junto con el tristemente célebre edil que posó desnudo con billetes de dinero.

En diálogo con MisionesCuatro, Leonit reveló que en las últimas horas, Cabrera los convocó para explicarles que “no hay presupuesto y no alcanzan los fondos”, y que “nos van a tener que despedir a todos”. Entonces, con el alcalde Márquez, acordaron pasar a los emplados contratados al Concejo y allí, Cabrera los deja cesantes.

Así pues, de acuerdo con Carvallo, un grupo de vecinos se acercó al Concejo para apoyar a los empleados despedidos, “que somos todos de Mártires” y “fuimos insultados por el presidente del Concejo, Hugo Cabrera”.

“Está todo grabado. Cabrera es la persona menos indicada para estar en ese lugar, tomando decisiones sobre nosotros. Es indignante este señor en el municipio”, señaló Carvallo, añadiendo que el concejal no estuvo presente en una reunión que tenían prevista para analizar la situación de los empleados.

Según el joven, el cesanteo no es legal, porque los 14 trabajadores no fueron debidamente notificados. “Antes éramos más, pero Cabrera eligió a tres y los mandó a trabajar. No sabemos qué les dijo. Hay presupuesto para pagar todos los sueldos actuales y sobran 800 mil pesos”, denunció.

Otras denuncias por delitos de Cabrera

Por otra parte, Carvallo reveló que a los escándalos que rodean a la figura de Cabrera –que fue noticia nacional por fotografiarse semidesnudo con billetes de dinero el año pasado-, se sumaron nuevas denuncias.

“A las denuncias que tiene de 2014, por abuso a menores, la propia hija le denunció, se supo ayer por una vecina, algo que muchos no sabíamos. Le sacó una chacra a una familia que había comprado legalmente, y se la vendió a otra persona. Y cuando se fueron a la chacra, él (Cabrera), los amenazó de muerte con cuchillo en la mano. Tanto él, como el que compró la chacra. Incluso, le tiró la camioneta encima y ella se tiró al monte”, reveló el empleado cesanteado.