Piden que el uso del barbijo deje de ser obligatorio en las aulas

POSADAS. Amalia Faut, integrante de “Padres Organizados” contó a Misiones Cuatro que elevaron un pedido a las autoridades para que el uso del barbijo deje de ser obligatorio en las aulas de las escuelas misioneras.

“Hace 20 días hemos hecho el pedido formal que aún no hemos tenido respuestas. Hace unas semanas, desde el Consejo Federal de Educación se bajó el lineamiento que sea optativo, se recomienda el uso de barbijo de forma no obligatoria y Misiones aún no ha tomado una decisión”, comentó.

En esa línea agregó: “entendemos que hay una ley de uso obligatorio de barbijo, pero estamos en un momento en que la ley debería ser vuelta a tratar”, manifestó Amalia Faut.

“Desde la organización consideramos que el uso de barbijos sea para alumnos que están con algún síntoma, pero no la imposición de forma obligatoria”, señaló.