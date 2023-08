Puerto Piray: se intensificó la protesta de vecinos por el servicio de colectivos

Misionescuatro conversó con Miguel Dávalos, residente de la localidad, quien compartió detalles sobre la situación que se está viviendo en la comunidad. En declaraciones al programa “Primera Mañana”, el vecino explicó la importancia de que el servicio de transporte interurbano esté disponible para quienes se desplazan hacia otras localidades.

Dávalos destacó que una empresa presta el servicio en la localidad, pero señaló que la concesión generó una especie de monopolio en el servicio. Varias otras empresas dejaron de operar en la zona debido a esta situación.

En relación con la protesta, Dávalos comentó: “Ayer (martes) nos autoconvocamos, se hizo el petitorio a la señora Intendente (Mirtha Lezcano) y, a la tarde, se reunieron con los concejales. Se recibió una respuesta contundente de que la empresa no va a ingresar más al ejido urbano de Puerto Piray a partir de este miércoles. Sin fundamento, ellos dicen que no va a ingresar más y punto. No hay un dispositivo legal, una ordenanza, una resolución que explique por qué”.

Dávalos también mencionó que el bloque opositor presentó un proyecto de resolución para permitir el ingreso de otra empresa, pero fue rechazado por el bloque oficialista. Hasta el momento, los manifestantes no recibieron una explicación legal clara sobre esta decisión.

En respuesta al reclamo de los vecinos, la Municipalidad emitió un comunicado en el que mencionó que se están llevando a cabo modificaciones que están relacionadas con el ordenamiento integral del servicio de transporte.