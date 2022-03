San Ignacio: por la tala de árboles en terrenos ancestrales y las agresiones a mbyas, ya hay denuncias ante el Inadi y ante dos ministerios

SAN IGNACIO. La referente del EMiPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) María Josefa “Kiki” Ramírez, brindó precisiones sobre el grave conflicto de tierras que protagonizan la aldea mbya Mbokajaty y una familia en San Ignacio, que se convirtió en un escándalo mayúsculo por las amenazas y las agresiones de una mujer a los indígenas, en las que participaron sus dos hijas que pertenecen a la Policía de Misiones, que quedaron filmadas y se viralizaron.

“Es bastante común la falta de respuestas de la policía y de (la Dirección de) Asuntos Guaraníes”, alcaró Ramírez, en diálogo con MisionesCuatro este martes.

La referente de la ONG comentó que la aldea Mbokajaty está ubicada en el camino hacia el Teyú Kuaré en San Ignacio. “Tienen poco monte, ya no es una zona de selva. Hay poco espacio de monte. Por la ley 26.160 se hizo el relevamiento de su territorio, y esta comunidad obtiene una carpeta técnica. Pero dentro de ese territorio, vienen sucediendo desde hace tiempo, agresiones, denuncias, insultos, (intimidaciones con disparos de arma de fuego)”, detalló Ramírez sobre los gravísimos episodios de violencia que sufrieron los indígenas.

“Los primeros días de febrero desmontaron un lugar y están construyendo. EMSA les está bajando la luz. Pero la comunidad no ha tenido participación, nadie les da una explicación”, añadió la referente de EMiPA, dando cuenta de un avance de los propietarios de un terreno lindante a la aldea Mbokajaty.

En este punto, Ramírez admitió que hay un conflicto por tierras en esa zona, donde tanto los indígenas como esta familia, contarían con títulos de propiedad sobre la misma zona, o al menos, una parte del terreno. “Con las familias que no agreden, sucede que en territorios relevados como indígenas, están en propiedad de otros que tienen su título. Las comunidades son las más vulnerables y las que más pierden con la ausencia absoluta de quienes deben resolver esa situación, que es el Estado. Porque las leyes las tiene que cumplir el Estado”, remarcó Ramírez, apuntando hacia la desidia y ausencia de los tres niveles del Estado (municipal, provincial y nacional).

“Hay una ausencia de solución y la gente se encuentra en situaciones de mucha vulnerabilidad. Por ejemplo, (los mbya) sacan tacuaras para hacer sus artesanías y alguien se los prohíbe. Las denuncias corren rápidamente en la policía y los llegan a tener dos días presos por haber sacado tacuaras. En ese choque de derechos los indígenas quedan en mucha fragilidad”, graficó Ramírez, mostrando el contraste de la actuación de la policía, cuando las denuncian provienen de los criollos.

“Y la gente se va animando a cada vez más. Dentro de ese terreno relevado, la familia Almoa estaban sacando madera, árboles. Entonces los indígenas fueron a denunciar y la policía no les quiso tomar la denuncia”, reveló la referente de EMiPA. “Entonces fueron a ver el lugar, quisieron filmar y mostrar que habían camiones y ocurrió la situación que aparece en los videos que se hicieron virales”, completó la referente de la asociación.

En este punto, Ramírez contó que primero hubo amenazas de la citada mujer de la familia Almoa, amenazando con prender fuego la aldea, que fueron filmadas. Ante esa agresión, los indígenas de Mbokajaty se presentaron ante la comisaría de San Ignacio y no les tomaron la denuncia. Al día siguiente, “cuando estaban viendo que no tenían respuestas de la policía deciden cortar el acceso al terreno”, cuando los camiones ya habían entrado. Fue allí cuando los Almoa se presentaron con dos mujeres policía y volvieron a amenazar y agredir a los indígenas, según se puede ver en el segundo video que se hizo viral.

Después de la intimidación en la que participaron dos mujeres con uniforme de policía, “se hizo la denuncia bastante extensa porque tuvieron la posibilidad de contar todo” ante la Fiscalía jurisdiccional.

Entonces, “ordenan que los camiones con las máquinas se retiren del lugar. No sabemos si hubo una orden del Ministerio de Ecología. Falta la respuesta de ecología para saber si dieron o no permiso para la tala”, sostuvo Ramírez, quien aclaró que “en toda decisión que afecte a las comunidades tienen que consultarlas, y eso no se dio”.

“Hay faltas por parte del Estado”, dijo Ramírez, confirmando que además de la presentación ante Ecología, hubo otras presentaciones. “Este martes, (los mbya de Mbokajaty) hicieron una presentación en el Ministerio de Gobierno por la policía, por la falta (de recepción de denuncias y el accionar de las dos uniformadas). Y al INADI por lo que se vio en el video”, indicó la referente del EMiPA.

Finalmente, Ramírez subrayó que Asuntos Guaraníes, “no intervino, no se hizo presente. Por lo general, no los veo en momentos conflictivos ni veo un pronunciamiento ante las cosas que suceden”, remató.