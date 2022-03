Se estrena el documental sobre el femicidio de Angélica Ramírez “Una Muerte Sin Justicia”

PUERTO RICO. Este sábado 5 de Marzo, se presentará el documental “Una Muerte Sin Justicia” sobre el femicidio de Angélica Ramirez –para muchos, un crimen aún impune en Misiones- con una marcha para pedir justicia en la ciudad de Puerto Rico, donde la adolescente de 14 años fue violada, torturada y asesinada el 27 de Septiembre del 2012. Por este crimen atroz, la justicia misionera condenó al panadero Francisco Bourscheid, pero el proceso estuvo plagado de irregularidades, según denuncian los familiares del inculpado.

Este miércoles se estrenó un segundo trailer del documental, donde se puede escuchar a una amiga de Angélica, declarando en el juicio por el femicidio y apuntando contra un prefecturiano que apareció involucrado en el caso junto con el hijo del ex juez de Puerto Rico, Éctor Acosta, quien se jubilara para evitar un jury de enjuiciamiento y posterior destitución. Familiares de Bourscheid reiteraron sus críticas contra el ex juez Acosta, contra la ex fiscal Liliana Picazo –actual ministra del Superior Tribunal de Justicia- y contra la investigación judicial del crimen, que adoleció –según ellos- de numerosas irregularidades y de pruebas no analizadas.

Los estrenos en Posadas y Puerto Rico, donde habrá una marcha exigiendo justicia

En el marco del estreno del documental, que será el 5 del corriente en Puerto Rico y el 7 de Marzo en Posadas, Alberto Bourscheid hermano del único condenado por el femicidio de Angélica, invitó a la comunidad puertoriquense a sumarse a la marcha que organizan para pidiendo justicia por Angélica y por Francisco, a quien consideran inocente y cumple una condena de prisión perpetua hace casi una década.

La marcha iniciará en el Paseo Mi Solar hasta el Cedemu, donde será proyectado el documental “Una Muerte Sin Justicia” este sábado. Mientras que, el lunes próximo (7 de Marzo) a las 20 hs., el documental “Una muerte sin justicia” abrirá el ciclo de cine feminista en la Biblioteca Popular Posadas organizado en conjunto por la BPP y el Centro Flora Tristán. Allí, en la biblioteca de calle Córdoba 2069, estará el director del documental, Fabián Perez Battaglini. La entrada libre y gratuita en el cineclub de la Biblioteca Popular Posadas.

Fuertes denuncias del hermano del único condenado por el crimen

Alberto Boruscheid habló con el portal RadioNova y brindó un análisis pormenorizado de la investigación que según afirma, fue direccionada para condenar a su hermano y dejar libres a los verdaderos autores del crimen de Angélica.

“Mi hermano es inocente y estamos pidiendo el recurso de revisión del caso, ya que nuestra abogada ha descubierto que dentro del expediente en la tercera autopsia que se realiza, se visualiza como el cuerpo de Angélica no tiene ni la matriz, ni la placenta. Ésta niña fue mutilada y nadie dijo nada. Se tenían que dar cuenta los jueces y secretarios por el cual paso el caso. Quiero que esto quede claro y que todos sepan la manera en la cual se trató este femicidio, hay muchas cosas inconclusas”, denunció Alberto.

La familia continúa cuestionando el trabajo de los investigadores y peritos científicos de la Policía de Misiones que tuvieron activa participación en recolección de evidencias, entre eso, testimonios, huellas y rastros. Pero apuntan especialmente contra el ex juez Acosta, quien debió inhibirse de investigar el caso porque uno de sus hijos estaba mencionado en el expediente, pero dirigió la instrucción durante las primeras semanas del proceso judicial.

Y contra la fiscal Picazo, que impulsó la acusación contra el panadero, que fue condenado a prisión perpetua por el femicidio -no por la violación- en un juicio que culminó el 17 de Noviembre del 2014, en el que actuó la entonces fiscal Picazo, luego nombrada jueza del Superior Tribunal de Justicia de Misiones.

Cuestionamientos contra el ex juez Acosta y la fiscal Luna

Francisco “fue condenado injustamente, por un delito que no cometió. La causa está en marcha. Están cubriendo la espalda de quienes fueron los asesinos de Angélica Ramírez, hace más de 8 años del caso y seguimos padeciendo. El 90% del pueblo sabe de la inocencia de Francisco”, remarcó Alberto Bourscheid en diálogo con RadioNova.

Como lo dijo incontables veces, Alberto Bourscheid, subrayó que puede “demostrar cómo fue armada la causa y cómo lo condenaron. En este caso fue Francisco pero pudo haber sido cualquiera. La causa fue armada en Puerto Rico, con la justicia que teníamos con (Éctor) Acosta y la fiscal Luna, que tampoco se movió. Contamos con fotos del lugar del hecho y con material que nos hicimos que no sabemos de dónde salió. Sé que Acosta estuvo en el lugar y también Luna. Pero no fueron a levantar pruebas, fueron a borrar pruebas. O a no hacer nada”, fustigó el hermano del panadero.

“En el lugar hay muchas pruebas que hablan del caso. Se podría haber esclarecido rápidamente. Si no buscaron, por algo debe ser. No buscaron a los asesinos. La justicia no fue imparcial. Fue directamente a Francisco. Lo llevaron como un corderito, lo pusieron preso y jamás pudo salir”, cuestionó Alberto insistiendo en que su hermano conoció a la víctima años antes del crimen y que ya no tenía contacto con la familia Ramírez.

En qué estado se encuentra la causa sobre la que debe definir el STJ

Consultado por el rumbo de la causa tras la condena que fue apelada, Alberto detalló: “En noviembre del 2020 se presentó un recurso en el Tribunal Penal 1 y se va a reforzar para que el STJ vea el trabajo que hizo la defensa (en el planteo contra la condena) Se trabajó mucho en el recurso porque hay demasiadas cosas que hablan del caso en el expediente. En última instancia nos queda la Corte Suprema”, analizó Bourscheid, dejando en claro que apelarán ante el máximo tribunal del país, en caso de ser necesario.

“Está a la vista que la causa fue armada. (El condenado) podría haber sido cualquiera. Tenían que encontrar uno y lo encontraron a Francisco, lo metieron preso y no salió nunca más. Nunca tuvo una denuncia. Nadie lo vio con Angélica. Nunca la alzó en la camioneta ni la llevó a la casa. Ni la tiró y la mató con un palo, como lo acusó la ex fiscal Liliana Picazo. Eso es falso. Fue todo armado. Y tenemos pruebas de que la causa fue armada”, insistió Alberto.

“Sobre el palo (supuesta arma homicida) jamás se hizo un análisis ADN para determinar si había restos de Francisco o de Angélica. (Se analizó) la camioneta y estaba limpia. Angélica no tuvo un rastro de Francisco en el cuerpo. A Francisco lo acusaron con un palo de pino que tenían en todo el juicio. Pero eso fue armado en Puerto Rico y acá lo terminó armando por la fiscal Picazo que insistió en el caso. Y los jueces compraron lo que ella vendió”, fustigó Bourscheid, apuntando contra la ministra Picazo.

Críticas a la investigación de la policía científica

En cuanto a los demás implicados, es decir, uno de los hijos del ex juez y un suboficial de Prefectura de Puerto Rico, Bourscheid, se mostró más cauto. “Se habló mucho de eso. Hubo contradicciones entre los hermanos (Acosta, los dos hijos del ex juez que declararon en la causa). Se sabe que estuvieron con ella. Hubo un montón de gente, como el prefecturiano, que estuvieron con ella antes de su muerte. Pero jamás fueron llamados a declarar. Al prefecturiano lo llamaron a declarar a 45 días del femicidio. A Francisco, que nunca estuvo con ella, a los 10-15 días lo metieron preso”, cuestionó el hermano del panadero condenado.

En esta línea Bourscheid prosiguió detallando los puntos inconsistentes de la investigación que en principio instruyó Éctor Acosta, quien, se jubiló para evitar la destitución a través de un Jury, por múltiples denuncias de mal desempeño. “No se hicieron bien las cosas. En el lugar del hecho había rastros de camioneta, de motos y de zapatones. Se veía que Angélica caminó sobre esos rastros. En 10-15 días armaron la causa”, disparó Alberto dando por tierra con la hipótesis de la justicia sobre el supuesto traslado del cuerpo al lugar del hallazgo.

Pidió un debate entre los peritos oficiales y el de la defensa

En rechazo al trabajo de los peritos oficiales, que construyeron pruebas para la sentencia, Bourscheid reveló que presentaron con la defensa, dos denuncias por mal desempeño en el juzgado de Puerto Rico. Por supuesto, ambas están “cajoneadas”. “Hicimos dos denuncias penales a los peritos oficiales en la fiscalía de Puerto Rico, que no prosperaron. Nos preguntamos por qué no debaten los peritos nuestros con los de ellos (los oficiales). La última denuncia se presentó a fines del 2019. Y la anterior en 2017. Pero eso está todo dormido. Ellos lo duermen”, manifestó Bourschedi.

Al respecto, Bourscheid machacó con la necesidad de un debate entre peritos. “Si aseguran que el trabajo de los peritos oficiales está bien hecho, podrían llegar a sacarle la matrícula a nuestro perito. Pero él está seguro que su trabajo está bien y demuestra cómo le mataron a Angélica”, sostuvo.

La sospecha sobre los motivos para no investigar la hipótesis de la violación

Por otra parte, Alberto aseguró que insiste en la inocencia de su hermano porque no tiene dudas al respecto. “Si fuera culpable, no haría nada. La justicia en sí, no existe en Misiones. Un juez y una fiscal se prepararon para su trabajo. Yo (apenas) tengo el séptimo grado hecho y puedo demostrar a cualquiera cómo armaron la causa. Puedo desafiarlos a un debate público y demostrar cómo fue armada la causa”, desafió Bourscheid.

“Nadie hizo el trabajo como tenían que hacerlo en el caso de Francisco, nadie buscó a los culpables. Nosotros estamos preocupados. Pero la gente no piensa que los asesinos de Angélica están sueltos, caminan entre nosotros, entran en escuelas e iglesias. Un asesino que está suelto es peligroso. Hay un inocente preso y quienes cubrieron a los asesinos tienen la misma culpa, por algo los cubrieron”, lanzó Alberto.

Finalmente, Bourscheid hizo hincapié en que a su hermano no lo acusaron de la violación, porque ese delito obligaría a la justicia a investigar otras pistas, que podrían conducir al entorno del ex juez Acosta y a la Prefectura en Puerto Rico. “Hay tres autopsias que le hicieron a esta chiquita y ninguna coincide. Por qué rechazaron a la doctora Ledesma que toda la vida hizo ese trabajo. Angélica tenía semen de tres ADN diferentes. Tenía pelos, escupitajos y cuero debajo de las uñas. Lógicamente, ninguno coincide con Francisco”, recalcó.

“Por eso sacaron el tema de la violación. Porque si no tendríamos que analizar el semen de esas tres personas, que seguramente estuvieron esa noche con ella. Podemos demostrar cómo fue armado el caso”, sentenció reiteró Alberto.

La incriminación a partir de una huella que habría sido fraguada

El hombre fue aún más contundente en su acusación asegurando que “se eliminaron muchas pruebas que alejan a mi hermano del hecho y no fueron tomadas en cuenta muchas otras, por eso tenemos la certeza de que durante la instrucción armaron esta causa para que Francisco sea el asesino”.

En su momento, explicó que “la prueba fundamental en la que se basaron los jueces para condenarlo por homicidio calificado por ensañamiento y alevosía fue una media huella de la parte posterior de una de las zapatillas incautadas. La huella, dicen que fue levantada en la escena del crimen y después resulta que tenía una mancha de sangre de la víctima en la suela”.

“Esa marca de pisada no era la única en el lugar y con mi trabajo demostré claramente que no pertenece al acusado. Pero más allá de eso, sostengo que fue plantada porque la zapatilla fue incautada en su vivienda en un segundo allanamiento hecho varios días después del crimen y en ese lapso de tiempo él (por Bourscheid) la usó para trabajar y encima llovió dos veces. Es imposible que una mancha de sangre resista en la suela cuando anduvo más de una semana por la lluvia y el barro repartiendo pan, que es lo que hacía todos los días”, explicó.

Las pruebas que nadie quiso analizar y la acusación por abuso contra uno de los presuntos implicados

“Se juntaron pelos en el lugar del hecho, además de vellos, que nunca se analizaron, al igual que un escupitajo que nadie quiso analizar genéticamente. Las huellas de neumáticos en el sitio nunca se cotejaron con las de la camioneta de mi hermano para ver si coincidían. Pero además de eso una botella vacía de champán con manchas de sangre estaba junto al cuerpo. Y desapareció de forma misteriosa sin ser analizada”, reveló.

Coincidentemente hace unas semanas atrás, con el lanzamiento del tráiler del documental, se da a conocer un caso de abuso sexual en contra de uno de los implicados en el caso de Angélica. “Yo no soy quien para decir quien es el culpable, pero se que este hombre estuvo relacionado con el caso”

“Yo lo único que quiero es demostrar la inocencia de mi hermano, que así como le pasó a el le habría pasado a cualquiera, lo único que quería la justicia era apresar y culpabilizar a quien sea sobre este asesinato y así le tocó a Francisco”, concluyó.

La violación y femicidio de Angélica

El 27 de septiembre de 2012 asesinaron a Angélica Ramírez de 14 años en la localidad misionera de Puerto Rico. La víctima fue castigada sin piedad, violada, quemada en todo su cuerpo con cigarrillos y rematada con un golpe en la cabeza con una botella.

Fuentes del caso revelaron que Angélica presentaba moretones en varias partes de la cara y quemaduras que al parecer serían de colilla de cigarrillo en todo el cuerpo.

El cuerpo de la menor fue encontrado alrededor de las 6 de la mañana, a la vera de un camino vecinal de tierra, que lleva el nombre de Pionero Kuhn, a unos 200 metros del nuevo acceso asfaltado a la ciudad y a unos 2 kilómetros de la zona urbana.