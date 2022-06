Siguen las repercusiones por la historieta: En estos tiempos “es difícil hacer humor”, dijo Oscar Gaona

Imagen ilustrativa

La semana pasada, el diario El Territorio publicó una historieta hecha por Antonio Latreccino y causó malestar en el colectivo LGBT de Misiones. Los activistas denunciaron públicamente al historietista por discriminación.

Sobre el tema, este lunes en el programa Previa Informativa que se emite por Misiones Cuatro, dialogaron con el historietista quien manifestó: “tomaron la cosa demasiado a la tremenda” y opinó que “cercenan la libertad de expresión”.

“Es difícil hacer humor”

Para conocer más opiniones sobre el tema, este martes en el programa TVA, Eduardo Pérez entrevistó al locutor radial Oscar Gaona, quien al respecto declaró: “quiero mandarle un abrazo solidario a Antonio Latreccino, porque en este tiempo no nos cuidan tanto. Es como que todo el tiempo nos estamos riendo del otro y no es así. A nosotros nos toca en la radio, siempre intentamos hacer humor”, expresó.

En ese sentido agregó: “me da la impresión que para nosotros es difícil hacer humor, es como que todo el tiempo nos estamos fijando en el otro. Cuando hago un chiste no me estoy acordando de un colectivo, sino pareciera que me estoy fijando en alguien para burlarme de esa persona y no es así”.

“Me cuesta vivir en este tiempo porque todo el mundo está sensible y nos estamos burlando de alguien y no es así”, precisó Gaona.

En ese sentido, recordó anécdotas antiguas: “en los corsos nos disfrazábamos de mujeres y nos volvemos a reír. Hoy tendríamos que estar todos presos, porque los colectivos dirían esos muchachos que se disfrazaron de mujeres en un carnaval. No sé cómo es la vida hoy, me cuesta entender y hacer humor, por ejemplo”.

“Percibirse el dueño y que ‘todo gira a través mío’ me parece fastidioso”, manifestó el locutor.