Tiene a cinco niños a su cargo, hace seis meses que vive bajo un techo de lona y el Estado no le brinda ayuda

POSADAS. Otro pedido de asistencia habitacional sacude a la capital misionera, con el caso de Dolores Gómez, una mujer con cinco niños a su cargo, que hace unos 6 meses que reside en una vivienda con techo de lona, en condiciones de vulnerabilidad social. El inmueble ubicado en las calles Avellaneda y Los Andes, es de madera, pero carente de techo. La familia improvisó colocando una lona, la única forma de protegerse del sol y de la lluvia.

En diálogo con MisionesCuatro, Gómez reveló haber solicitado asistencia al Ministerio de Desarrollo Social, al Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional), a la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y al Centro Cívico del barrio San Onofre II, sin obtener respuestas.

“Estoy pidiendo ayuda por este medio porque me fui a Desarrollo Social y a todas las ayudas (organismos del Estado) posibles y no tengo un resultado. Tengo cinco menores a mi cargo y no tengo techo en mi casa. Sólo lona. Busqué por todas las formas posibles y no tengo una solución”, confió Gómez, en diálogo con este medio.

“Hace 6 meses que estoy sin techo, aproximadamente, sólo con lona”, contó la mujer. Y explicó: “Tenía una casita más chiquitita, pero ya no servía. Cuando compre era sin techo, una casa viejita, un cuadradito. Quise arreglar, compré las maderas y no me alcanzó para el techo”, dijo.

Consultada, Gómez reveló haber conseguido un trabajo de limpieza recientemente. Mientras que su cónyuge es changarín. Perciben la Asignación Universal por Hijo y el Programa de las tarjetas Alimentar. “Puse a los niños en el Hogar de Día de mañana, para yo poder trabajar. Mi esposo es changarín y lo que va ganando es para la comida”, precisó.

Sin asistencia del Estado pero bajo amenaza de perder la tenencia de sus hijos

Según sostuvo la mujer, desde un Juzgado le advirtieron que le quitarían la tenencia de sus hijos y los llevarían a orfanatos, “por la situación de mi vivienda. (Porque) no tengo un buen lugar para los chicos. Me piden que mejore y amplíe mi casa porque estoy en un estado vulnerable”, detalló.

Para finalizar, Gómez dijo que aquellas personas que quieran asistir a su familia, pueden hacerlo llegando al Barrio San Onofre II, a la vivienda ubicada en calles Avellaneda y Los Andes. O bien, comunicarse al 3764-702914, “que es el teléfono de la señora (de la casa) donde yo trabajo”, dijo la mujer.

Cabe recordar que los organismos a los que acudió Gómez, tienen un presupuesto aprobado para 2022, con cifras siderales. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social que preside Benilda Dammer, manejará un presupuesto de 3.450.455.000 pesos. En tanto, el Iprodha a cargo de Santiago Ros, administra un presupuesto de 18.027.909.000 pesos en el presente año.