Tobillera electrónica: ¿En qué consiste su uso y cómo se implementa en Misiones?

POSADAS. El fin de semana, se conoció la noticia que quedó en libertad el futbolista Rodrigo. R. El hombre estaba detenido desde mayo, cuando fue captado agrediendo física y verbalmente a su pareja, que fue rescatada por transeúntes. El hecho tuvo lugar en cercanías al CAPS 2 de Abril.

A dos meses de lo sucedido, el joven recibió la excarcelación y está siendo controlado con tobillera electrónica.

Además, se notificó de la prohibición de acercamiento con la víctima, que está dentro del Programa Provincial de Monitoreo de Víctimas de Violencia Familiar y de Género.

En ese contexto, el móvil de Misiones Cuatro dialogó con la abogada Maia Genovese, la directora de Prevención de ese organismo, quien explicó sobre la excarcelación y el uso de tobillera electrónica, como ocurre en este caso.

“La medida de excarcelación se da cuando, por algún motivo, no pueden mantenerlo detenido bajo prisión preventiva a quien hoy es el imputado, porque pasó el tiempo, no hay peligro de fuga y demás cuestiones. La justicia se asesora que haya pasado el riesgo y, si no pasó, toma esta medida que es el dispositivo dual, la tobillera electrónica”, detalló la funcionaria.

En ese sentido, agregó: “para que se entienda, la tobillera electrónica se lanzó el año pasado en Misiones, es un dispositivo que está funcionando muy bien es a pedido del juez. Son dos dispositivos por eso son duales, uno va a tener la víctima, otro el agresor. Antes de instalárselos, se hace todo un estudio para ver si es viable esa tobillera, porque tenemos distancias cortas en nuestra ciudad”.

“El agresor la tiene puesta constantemente y la víctima un dispositivo que tiene que llevar consigo, si los dos dispositivos se acercan suenan. La distancia la va a poner el juez”, precisó Genovese.

En esa línea añadió: “al sonar los dos dispositivos porque se acercan, le suena tanto a la víctima como al agresor para informar que están cerca y al 911. El 911 se comunica con el agresor, diciéndole que está cerca de la víctima, puede ser que sea por una cuestión fortuita o porque se está acercando. Si sigue cerca, el 911 se acerca hasta la víctima y toma las medidas que corresponden en este caso”, detalló la abogada.

Dijo que el dispositivo: “tiene un GPS es con localización exacta y, lo que hace también, es avisarle a la víctima que el agresor se está acercando para que pueda acercarse a algún lugar”.

Respecto al uso que hace el excarcelado señaló: “el agresor con el dispositivo se puede mover de su domicilio solamente si fue dictado sin prisión domiciliaria. Este dispositivo es para eso, para evitar la prisión domiciliaria”.

Además, dijo que pese a la excarcelación “el proceso judicial continúa, pero puede que con el avance del proceso se tomen otro tipo de medidas”, explicó Genovese.