Trabajan en el cumplimiento de la Ley de Cupo en la Música

POSADAS. La Ley de Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres a Eventos Musicales, fue aprobada por amplia mayoría en 2019 y fue impulsada por un grupo de más de 700 músicas.

“De a poco, la realidad va cambiando. Es un tema de concientización y de trabajo en equipo”, dijo Natalia Chavez, referente del MUM, espacio que nuclea a mujeres y diversidades de la música en la provincia, en diálogo con Misiones Cuatro.

Chavez reveló que desde el MUM se encuentran trabajando en equipo con el delegado regional del INAMU, Elio Ilkov, para divulgar los detalles de la Ley e impulsar el cumplimiento de la misma en los escenarios provinciales.

Si bien, la legislación establece sanciones para los eventos que no cumplan con el Cupo Femenino, Chavez remarcó que el objetivo no es denunciar, sino poder concientizar sobre la necesidad de ese espacio para mujeres y diversidades, “Hay un montón de mujeres mega talentosas que quedan afuera (de los eventos) por no tener un lugar”, señaló.

Al mismo tiempo, Chavez manifestó: “Es primordial que nuestros compañeros hombres nos apoyen porque el cambio no lo podemos hacer solas”.

Para mayor información, comunicarse con el MUM, a través de Instagram: @musiquesunides