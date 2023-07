Transporte: “Nación no ha cumplido con el acuerdo con la UTA”

Para este viernes 7 de julio está previsto un paro nacional de colectivos de corta, media y distancia que anunció la Unión Tranviarios Automotor (UTA) si las empresas no cumplen la resolución conjunta de las carteras de Trabajo y Transporte, que determinó los salarios para el interior y el área metropolitana.

En ese contexto, quien fue consultado sobre el paro y la situación del transporte en la provincia fue Juan Manuel Fouce, gerente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP).

“Hoy se está viviendo la peor situación en todos los tiempos del transportista. Además de la falta de depósito de las compensaciones nacionales y provinciales, no se está pagando en la provincia el mes de abril todavía y la Nación no terminó de pagar marzo. A esto, la Nación no ha cumplido con el acuerdo con la UTA para transferir los fondos a la provincia y es lo que ha generado un posible paro para el día de mañana.”, declaró el funcionario de la CAEMTAP en una entrevista brindada al móvil de MisionesCuatro.

Asimismo, agregó: “la subsecretaría de transporte de dio solo un 20% de incremento tarifario con inflación acumulada del 150 anual”.

“Hoy, salir a la ruta con los coches, con pocos pasajeros, genera más pérdida todavía que por ahí estar sin trabajar. El escenario es que, si la nación no transfiere los fondos, si hay paro la empresa pierde, si para la empresa también pierden, y quiénes son los que acuerdan, el gremio y la nación”, declaró Fouce.

“Todo eso nos está generando hoy una situación, le está generando a la empresa, que es la que me transfieren a mí la necesidad de reclamar el pago de compensaciones, tanto provincial como nacional, y el incremento de tarifa, que viene muy atrasado”, explicó.

“No se niega la necesidad de incrementar los salarios. El problema es que la empresa no tiene donde sacar. La tarifa está completa, o sea, el pasaje en su 80% de compensación tarifaria que no se está pagando”, añadió.

También se refirió a la reducción de servicios. “El problema es que se va a empezar a hacer reducción de personal. Algunas empresas van a estar en periodo de crisis y se van a reducir servicios. Lamentablemente, para la gente que no vive en lugares de mayor población, donde haya mayor rentabilidad para los servicios, van a ir quedando sin servicios”, afirmó Fouce.