Una familia misionera necesitó casi 70 mil pesos solo para alimentarse

POSADAS. El Índice de Precios al Consumidor (IPC), según los datos difundidos por el INDEC, registró una suba del 5,1% a nivel nacional en diciembre y 94,8% a nivel interanual, el valor más alto de los últimos 32 años; y el NEA y NOA -regiones que conforman el Norte Grande- cerraron el año con niveles récord de inflación, superiores al promedio nacional y con un acumulado en los últimos seis años que alcanza los cuatro dígitos.

Sobre el tema, Primera Mañana habló con Eliana Belén Wagner, directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCi), quien explicó que los números son “bastantes diferenciales” en los barrios en relación a las estadísticas nacionales.

A nivel nacional la inflación promedió en el 2022 alrededor de 94,8%, según las mediciones del ISEPCi, la canasta básica de productos en los barrios populares tuvo un aumento del 111,19%, y en ese sentido Wagner insiste en que “en el barrio los precios son más altos”.

En esa misma línea, desde el ISEPCi advirtieron que, a diciembre del 2022, una familia misionera de cuatro integrantes necesitó casi 70 mil pesos solamente para alimentarse, para no estar por debajo de la línea de indigencia. Recordó también que hubo aumentos en el transporte, gas y combustibles.

Consultada sobre los alimentos que más aumentaron, Wagner dijo que vienen registrando “importantísimos” aumentos en productos cotidianos como harina, aceite, azúcar, leche, arroz y fideo; productos que componen la alimentación diaria de la familia.

A modo de reflexión sobre la pérdida del poder adquisitivo del salario Wagner opinó: “Tenemos jubilados que no pasan la línea de indigencia, docentes que con más de 11 años de antigüedad no pasan la línea de pobreza, antes eran los changarines y empleados de casa particulares que sufrían los vaivenes de la economía y hoy no, los trabajadores en blanco no pueden llegar a fin de mes”, cerró.